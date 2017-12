Artadi cree que investir a Junqueras también sería asumir el “marco mental del 155”

Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya, ha reivindicado hoy que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat y que el Estado acepte los resultados de las elecciones del 21 de diciembre que revalidaron la mayoría independentista (70 sobre 135). La diputada electa se ha desmarcado de la posibilidad de que su formación vote a Oriol Junqueras en el caso de que Puigdemont no pueda regresar de Bélgica. "Puigdemont es el president; lo reflejan los resultados y es lo que tiene que salir de un debate de investidura. Pensar en otra opción, no ahora en particular con Junqueras pero, como cualquier otra, es aceptar el marco mental de que Rajoy puede cambiar el presidente y que lo que votaron los catalanes. Sería entrar en una anomalía que no toca".

En declaraciones a Rac1, Artadi ha sopesado las opciones de Junqueras, encarcelado en Estremera -declara el jueves y el juez decidirá o no si le deja en libertad- de ser presidente y las ha desestimado. "El president ya lo tenemos y no cambiaremos. Sería deshonesto hacerlo una semana después de las elecciones", ha afirmado en alusión a que su propósito es que Puigdemont recupere el cargo y que sea restituido el Govern, con Junqueras como vicepresidente, relevado por Mariano Rajoy. Artadi ha insistido en que Puigdemont debe gobernar desde el Palau y ha recalcado que cualquier otro escenario sería "aceptar el 155". "Lo dijimos muchas veces durante la campaña. No solo es un hecho -en alusión a la mayoría independentista- sino que además sería alterar los resultados del 21 de diciembre", ha remachado.

Junts per Catalunya difundió este viernes un argumentario interno en el que subrayaba que el "Estado no lo podría impedir" la investidura de Puigdemont. ¿Y cómo se hace?, se le ha preguntado. "Hay una pregunta que hay que hacerse antes. ¿Respetará el Gobierno español los resultados o no?", se ha interpelado. La diputada ha hecho un "llamamiento" al Gobierno central para que asuma las dos conclusiones del 21-D: primera, que levante ya el artículo 155 -78 diputados se oponen a él- y que respete la "victoria compartida" de todo el independentismo y su derecho a formar Govern. "Convocaron elecciones, ilegales e ilegitimas, para cambiar de Govern y los catalanes les hemos dicho que ya tienen uno", ha señalado instando a Rajoy a dialogar y a dejar de promover una “gran macrocausa” contra el independentismo, que “es legal, pacífico y democrático”.

Jordi Turull, exconsejero y diputado electo, planteó esta semana que Puigdemont sea reelegido vía telemática si no puede regresar. Esquerra se resiste a esa opción -"Con todo el respeto, no se puede gobernar por skype", reflexionó el diputado de ERC Gabriel Rufián- y la oposición rechaza esa medida. Artadi ha considerado que el reglamento del Parlament deja "margen" para plantear esa vía digital. "Hay diferentes maneras de hacerlo. La más normal sería por una investidura como siempre. Que el Gobierno lo acepte. Es la Mesa la que tendrá que decidir cómo se hace y la que interpreta cómo. La forma es la de menos: no hacerlo, tendría consecuencias muy graves: aceptar el 155 y no respetar resultados democráticos", ha concluido tras apuntar que mantienen negociaciones con Esquerra y la CUP.