La CUP se abre a investir a otro candidato que no sea Puigdemont

La portavoz del secretariado de la CUP, Núria Gibert, ha abierto este miércoles por la mañana la puerta a que sea investido presidente un diputado que no sea Carles Puigdemont. La dirigente anticapitalista no ha rechazado que se pueda votar a otro candidato "alternativo" si finalmente no puede ser el expresident. En declaraciones a La Xarxa, Gibert ha defendido que Puigdemont tiene toda la "legitimidad" y ha subrayado que ha realizado un "gran trabajo", si bien ha matizado que el procés "no va de personas".

"Quien piense que el procés se puede descabezar descabezando a una sola persona se equivoca porque si no, no estaríamos hablando de una impugnación democrática sino de un delirio. Él vive una situación injusta y es el presidente legítimo, pero esto no va de personas: va de dos millones". Por ello, la portavoz no ha descartado respaldar un plan B porque, ha recalcado, el "mundo no se acaba en una sola persona". "Si no puede ser presidente con la efectividad que queremos pensemos en alternativos. Lo ideal sería que volviera con miles de personas que lo acompañaran. Es verdad que era nuestra primera idea, pero el mundo no se acaba. Hay que tener una mirada larga y alternativa sobre la mesa", ha añadido.

La CUP había insistido hasta ahora en que no aceptarían un candidato hecho "a medida" y para complacer al Tribunal Constitucional aunque las palabras de Gibert van un cambio sensible a esa estrategia. En cualquier caso, Carles Riera ha apremiado hoy a Junts per Catalunya y a Esquerra a alcanzar un acuerdo. "Mientras algunos partidos independentistas se miran el ombligo, el pueblo se ha movilizado por la independencia y el que el 21 de diciembre votó República está desolado. ¡Hace falta una propuesta política republicana ja! ¿Nos ponemos a ello?", ha dicho Gibert.

Ara no toquen nous simbolismes, l'1O i el 21D l'independentisme va votar construir #República començant per la investidura de la presidència i continuant amb el #ProcésConstituent, les institucions republicanes i les polítiques socials al servei del Poble — Carles Riera (@carlesral) 7 de febrero de 2018

Junts per Catalunya pretende que una asamblea de electos nombre a Puigdemont y un consejo republicano en Bruselas el próximo fin de semana y que la posterior se celebre el Pleno en el Parlament, según ha publicado La Vanguardia. La propuesta estaría incluida en un documento que las dos fuerzas mayoritarias han remitido a la CUP y que esta, a su vez, ha trasladado a su militancia. Sin embargo, los anticapitalistas no querrán valorarlo hasta que Junts per Cataluya y los republicanos no cierren un acuerdo. Gibert no ha descartado en sus declaraciones que se celebren finalmente elecciones , pero ha alertado del riesgo innecesario de celebrarlas al recordar que la "aritmética" es ahora muy ajustada.