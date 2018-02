El independentismo negoció otro proceso constituyente antes de la investidura fallida de Puigdemont

Junts per Catalunya y la CUP, por un lado, y Esquerra, por otro, han evidenciado su división sobre el contenido y el alcance del acuerdo que estaban negociando para desencallar la investidura de Carles Puigdemont. Miembros de la llista del president y los anticapitalistas coinciden en apuntar que el pacto, que incluía impulsar un proceso constituyente para materializar la república, estaba muy encarrilado y que debía firmarse en una reunión antes del Pleno pero que ERC no se presentó a la cita. Fue después de que Roger Torrent, presidente del Parlament, suspendiera la sesión.

Miembros de Esquerra aseguran, por contra, que no existía “un acuerdo en ningún caso” y que solo era una propuesta que se tenía que seguir discutiendo. El partido republicano tuvo que salir al paso después de que el eldiario.es publicara una copia del acuerdo, con la marca de agua de la CUP. La dirección de los anticapitalistas difundió ayer entre su militancia el documento, de cuatro páginas, sobre los acuerdos programáticos aunque recalcan que no era un plan de Gobierno. Los republicanos aclaran que no se desmarcaron por el apartado del proceso constituyente y niegan haber dado plantón. Dicen que llegaron tarde pero que se presentaron al encuentro.

El lunes, la víspera de la sesión de investidura, los anticapitalistas apuntaron que en el Parlament que el acuerdo “estaba bien encaminado”. Los tres puntos básicos era impulsar ese proceso para poner en marcha la república; suprimir las subvenciones a los colegios del OPUS que segregan por sexo y la reversión de la gestión privada de la compañía Aigues Ter Llobregat. El documento divulgado por la CUP no quiere decir que fuera el definitivo porque estaba pendiente de retoques. Pero fuentes de Junts per Catalunya coinciden en apuntar esos tres compromisos y que sintieron como ERC les dio plantón. "El acuerdo estaba muy maduro", apuntó este jueves el diputado Francesc de Dalmanses.

Sea como sea, el documento retrata un momento de la negociación y fija, en sus antecedntes, que se emplazaron el 23 de enero para concretar “coincidencias programáticas” que facilitan la investidura para “hacer república” y desarrollo de “políticas sociales y de cohesión en favor de la mayoría”. Las tres partes mantuvieron una decena de reuniones. En el apartado de manifestaciones, Junts per Cataluña sostiene que el acuerdo rubrica “la investidura de Puigdemont” y la CUP avisa que el documento no es un acuerdo general de gobierno ni de “estabilidad parlamentaria” aunque reiteran que su compromiso pasa por no permitir que el candidato a president esté condicionado por el Estado. El apartado de ERC estaba pendiente de la última aportación.