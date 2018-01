Protestas en los hospitales por las listas de espera

Decenas de personas se concentraron este jueves en las puertas de varios hospitales catalanes para protestar por el aumento de las listas de espera. Bajo el lema Las listas de espera matan, los manifestantes han protestado ante sus centros sanitarios en una acción reivindicativa convocada a nivel estatal por las plataformas en defensa de la sanidad pública.

“En Cataluña hay alrededor de 160.000 personas en listas de espera para intervenciones quirúrgicas, el doble que en 2008“, denuncia Xavier Tarragón, miembro del comité de empresa del Hospital del Mar de Barcelona, donde se han manifestado al mediodía de este jueves medio centenar de personas. Para Tarragón, “a nivel nacional, existe una correlación entre la cantidad de personas en listas de espera en cada comunidad autónoma y su nivel de privatización”. Se trata, según el trabajador, de “deteriorar lo público para ir a lo privado”.

Las concentraciones en Cataluña coinciden con la publicación por parte del Departamento de Salud de los últimos datos sobre las listas de espera catalanas que, después del plan de choque impulsado hace un año, mejoran por primera vez desde los recortes del último gobierno de Artur Mas. Con todo, a diciembre de 2017, 421.841 aguardaban para visitar al especialista, 105.290 esperaban por una prueba diagnóstica y otras 163.809 estaban en cola para someterse a una intervención quirúrgica.

“No, no, no a la privatización”; “Las listas de espera, nos desesperan”; “Basta de los recortes a la sanidad”; “La sanidad no se vende ni se alquila”, fueron algunos de los cánticos que entonaron los manifestantes que se reunieron en las puertas del hospital este mediodía. “Hay una estrategia planificada para derivar la atención al sector privado con financiamiento público”, ha asegurado Jorge Páramo, megáfono en mano.

María Elba López, médica, recientemente jubilada y que conoce por dentro el funcionamiento del sistema público de salud en Cataluña, ha denunciado que “a las personas se les ofrece ir a lo privado para reducir el tiempo de espera”. “A los médicos se les presiona, no de manera evidente". El problema se acentúa porque “los pacientes no tienen claridad en el procedimiento”. “La falta de transparencia hace que el paciente que puede costearlo se vaya al sistema privado”, ha añadido. López cuenta que a los pacientes no se les informa del tiempo de espera. “El objetivo último es derivar a la sanidad privada”, ha asegurado.

Según López, “lo que dice el exconsejero de Salud, Toni Comín, es un engaño”, en referencia a las afirmaciones del extitular del Departamento —huido de la justicia y actualmente en Bruselas— acerca de que con la independencia se terminarían las listas de espera. “La Generalitat es la que decide el destino de los fondos y Cataluña es la comunidad más privatizada”, ha sentenciado.