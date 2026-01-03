Los doce libros de la semana

Visitors take in "Las Meninas" by Diego Velázquez, an elaborate self-portrait of the 17th century artist in his studio beside a young princess and her courtly retinue, at Museo Nacional del Prado in Madrid, Sept. 2, 2025. For years, Harvard professor Jennifer Roberts has assigned her students to spend three hours with an artwork.,Image: 1041545975, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: CARLOS CHAVARRIA (New York Times / Contacto)

Los críticos del suplemento cultural reseñan los títulos de Constantino Molina, Juan Francisco Ferré, Javier Egea, Jonathan Lethem, Yiyun Li, Ángel de la Calle, Blutch, Jordi Corominas, Pier Paolo Pasolini, Byung-Chul Han, Marcus du Sautoy y David Alegre Lorenz

Niño parabólico

Constantino Molina

Periférica , 2025. 200 páginas. 19,50 euros

Constantino Molina escribe un manifiesto contra la idealización de la pureza y el mercadeo cultural, en un paisaje de descontento y plena crisis de la subjetividad.

Lea aquí la crítica de Andrea Toribio

Todas las hijas de la casa de mi padre

Juan Francisco Ferré

Anagrama , 2025. 480 páginas. 22,90 euros

La última novela de Juan Francisco Ferré es un relato gamberro, cultísimo y cargado de erotismo sobre el autodescubrimiento y la búsqueda de la libertad a través del placer y la cultura.

Lea aquí la crítica de Daniel Gascón

Soledades

Javier Egea

Prólogo y edición de Félix Martín Gijón. Hiperión , 2025. 200 páginas. 18,22 euros

Más de un cuarto de siglo después de su suicidio, se publica la selección de poemas, muchos de ellos inéditos, que le hubiera gustado ver en la calle al poeta granadino.

Lea la crítica de Manuel Rico

Brooklyn, una novela criminal

Jonathan Lethem

Traducción de Rubén Martín Giráldez e Inga Pellisa Díaz. Random House , 2025. 424 páginas. 23,65 euros

Jonathan Lethem culmina una de sus mejores novelas con esta crónica de la transformación de su distrito natal durante la segunda mitad del sigo XX

Lea la crítica de Javier Aparicio Maydeu

En la naturaleza las cosas crecen

Yiyun Li

Traducción de Virginia Higa. Chai Editora , 2025. 160 páginas, 20,28 euros

La autora escribió este libro para narrar el suicidio de su segundo hijo. Ella ya había sido capaz transformar el dolor por el suicidio de su primer hijo en una novela sobre el duelo. ¿Qué podemos aprender de los duelos narrados por los otros para sobrellevar los nuestros propios?

Lea la crítica de Luna Miguel

La caja de Pandora. Vivir y morir en los tiempos de la Transición

Ángel de la Calle

Garbuix Books , 2025. 240 páginas. 24,95 euros

Por Álvaro Pons y Noelia Ibarra

Ángel de la Calle brinda al lector de su último cómic un puzle de ideas, vivencias, ilusiones y desencantos para construir su propia memoria de los inicios de la democracia.

Lea aquí la crítica de Álvaro Pons y Noelia Ibarra

La nueva frontera

Blutch

Traducción de Regina López Muñoz. Sapristi Cómic , 2025. 72 páginas. 23,70 euros

El dibujante francés desafía todas las convenciones de la narración gráfica y logra trasladar a la poesía del cómic la esencia de ese sentimiento que desafía los acuerdos sociales.

Lea aquí la crítica de Noelia Ibarra y Álvaro Pons

Las muchas vidas de Pier Paolo Pasolini. Una biografía

Jordi Corominas

Siglo XXI , 2025. 280 páginas. 23,90 euros

Una biografía impolítica y deshistorizada y una nueva traducción de ‘Petróleo’ que desecha textos de la edición italiana que contextualizaban la novela cierran el 50º aniversario del asesinato del escritor y cineasta.

Lea aquí la crítica de Antonio Giménez Merino

Petróleo

Pier Paolo Pasolini

Traducción de Miguel Ángel Cuevas. Nórdica , 2025. 280 páginas. 23,90 euros

Esta edición destaca por la traducción de Miguel Ángel Cuevas, pero priva incomprensiblemente al lector de las aportaciones de Walter Siti y Maria Careri, decisivas para entender tanto el contexto que envolvió la composición de la obra como las razones de su reconstrucción editorial.

Lea aquí la crítica de Antonio Giménez Merino

Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung Chul Han

Traducción de Lara Cortés. Paidós , 2025. 240 páginas. 14,15 euros

El pensador coreano, para quien Simone Weil fue “la figura intelectual más brillante del siglo XX”, dicta con ella y con su obra una excelente lección de filosofía de la religión de dos de los pensadores más creativos e influyentes de nuestro tiempo.

Lea aquí la crítica de Juan José Tamayo

La vuelta al mundo en ochenta juegos

Marcus du Sautoy

Traducción de Eugenio Jesús Gómez Ayala. Acantilado , 2025. 464 páginas. 26 euros

Un libro fascinante que enseña con qué se ha entretenido y desafiado su ingenio la humanidad a través de los siglos y que habla de fichas, tableros, cartas o dados, pero también de videojuegos, como el mítico Tetris, o de pasatiempos digitales como el Wordle

Lea aquí la crítica de Bernardo Marín

Verdugos del 36

David Alegre Lorenz

Crítica , 2025. 624 páginas. 23,90 euros

El ensayo de David Alegre Lorenz analiza la dimensión homicida del “ciudadano normal” y cómo se garantizó la impunidad para los verdugos golpistas en la Guerra Civil.

Lea aquí la crítica de Antonio Míguez Macho