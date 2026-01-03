Los doce libros de la semana
Los críticos del suplemento cultural reseñan los títulos de Constantino Molina, Juan Francisco Ferré, Javier Egea, Jonathan Lethem, Yiyun Li, Ángel de la Calle, Blutch, Jordi Corominas, Pier Paolo Pasolini, Byung-Chul Han, Marcus du Sautoy y David Alegre Lorenz
Niño parabólico
Constantino Molina
Periférica, 2025. 200 páginas. 19,50 euros
Constantino Molina escribe un manifiesto contra la idealización de la pureza y el mercadeo cultural, en un paisaje de descontento y plena crisis de la subjetividad.
Lea aquí la crítica de Andrea Toribio
Todas las hijas de la casa de mi padre
Juan Francisco Ferré
Anagrama, 2025. 480 páginas. 22,90 euros
La última novela de Juan Francisco Ferré es un relato gamberro, cultísimo y cargado de erotismo sobre el autodescubrimiento y la búsqueda de la libertad a través del placer y la cultura.
Lea aquí la crítica de Daniel Gascón
Soledades
Javier Egea
Prólogo y edición de Félix Martín Gijón. Hiperión, 2025. 200 páginas. 18,22 euros
Más de un cuarto de siglo después de su suicidio, se publica la selección de poemas, muchos de ellos inéditos, que le hubiera gustado ver en la calle al poeta granadino.
Brooklyn, una novela criminal
Jonathan Lethem
Traducción de Rubén Martín Giráldez e Inga Pellisa Díaz. Random House, 2025. 424 páginas. 23,65 euros
Jonathan Lethem culmina una de sus mejores novelas con esta crónica de la transformación de su distrito natal durante la segunda mitad del sigo XX
Lea la crítica de Javier Aparicio Maydeu
En la naturaleza las cosas crecen
Yiyun Li
Traducción de Virginia Higa. Chai Editora, 2025. 160 páginas, 20,28 euros
La autora escribió este libro para narrar el suicidio de su segundo hijo. Ella ya había sido capaz transformar el dolor por el suicidio de su primer hijo en una novela sobre el duelo. ¿Qué podemos aprender de los duelos narrados por los otros para sobrellevar los nuestros propios?
La caja de Pandora. Vivir y morir en los tiempos de la Transición
Ángel de la Calle
Garbuix Books, 2025. 240 páginas. 24,95 euros
Por Álvaro Pons y Noelia Ibarra
Ángel de la Calle brinda al lector de su último cómic un puzle de ideas, vivencias, ilusiones y desencantos para construir su propia memoria de los inicios de la democracia.
Lea aquí la crítica de Álvaro Pons y Noelia Ibarra
La nueva frontera
Blutch
Traducción de Regina López Muñoz. Sapristi Cómic, 2025. 72 páginas. 23,70 euros
El dibujante francés desafía todas las convenciones de la narración gráfica y logra trasladar a la poesía del cómic la esencia de ese sentimiento que desafía los acuerdos sociales.
Lea aquí la crítica de Noelia Ibarra y Álvaro Pons
Las muchas vidas de Pier Paolo Pasolini. Una biografía
Jordi Corominas
Siglo XXI, 2025. 280 páginas. 23,90 euros
Una biografía impolítica y deshistorizada y una nueva traducción de ‘Petróleo’ que desecha textos de la edición italiana que contextualizaban la novela cierran el 50º aniversario del asesinato del escritor y cineasta.
Lea aquí la crítica de Antonio Giménez Merino
Petróleo
Pier Paolo Pasolini
Traducción de Miguel Ángel Cuevas. Nórdica, 2025. 280 páginas. 23,90 euros
Esta edición destaca por la traducción de Miguel Ángel Cuevas, pero priva incomprensiblemente al lector de las aportaciones de Walter Siti y Maria Careri, decisivas para entender tanto el contexto que envolvió la composición de la obra como las razones de su reconstrucción editorial.
Lea aquí la crítica de Antonio Giménez Merino
Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung Chul Han
Traducción de Lara Cortés. Paidós, 2025. 240 páginas. 14,15 euros
El pensador coreano, para quien Simone Weil fue “la figura intelectual más brillante del siglo XX”, dicta con ella y con su obra una excelente lección de filosofía de la religión de dos de los pensadores más creativos e influyentes de nuestro tiempo.
Lea aquí la crítica de Juan José Tamayo
La vuelta al mundo en ochenta juegos
Marcus du Sautoy
Traducción de Eugenio Jesús Gómez Ayala. Acantilado, 2025. 464 páginas. 26 euros
Un libro fascinante que enseña con qué se ha entretenido y desafiado su ingenio la humanidad a través de los siglos y que habla de fichas, tableros, cartas o dados, pero también de videojuegos, como el mítico Tetris, o de pasatiempos digitales como el Wordle
Lea aquí la crítica de Bernardo Marín
Verdugos del 36
David Alegre Lorenz
Crítica, 2025. 624 páginas. 23,90 euros
El ensayo de David Alegre Lorenz analiza la dimensión homicida del “ciudadano normal” y cómo se garantizó la impunidad para los verdugos golpistas en la Guerra Civil.
Lea aquí la crítica de Antonio Míguez Macho
