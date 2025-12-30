‘La vuelta al mundo en ochenta juegos’, un ensayo para entender al ‘Homo ludens’

Un libro fascinante que enseña con qué se ha entretenido y desafiado su ingenio la humanidad a través de los siglos y que habla de fichas, tableros, cartas o dados, pero también de videojuegos, como el mítico Tetris, o de pasatiempos digitales como el Wordle

Un sábado de hace más de 50 años, un niño londinense llamado Marcus du Sautoy deambulaba por los pasillos del Museo Británico. Sus abuelos vivían muy cerca y le encantaba visitar el edificio y curiosear sus tesoros. Entre ellos, el chaval descubrió un hermoso tablero de maderas rojas y azules con incrustaciones de taracea. Se trataba de un tablero del juego real de Ur, con el que ya se entretenían los babilonios 25 siglos antes de nuestra era.

Ese hallazgo fue la chispa que empujó a Du Sautoy, hoy catedrático de Matemáticas en Oxford, a recorrer el mundo explorando los juegos que definen a las civilizaciones, tal como otros buscan monumentos, sabores o escenarios para sus selfis. Y plasmó esa experiencia en La vuelta al mundo en ochenta juegos, un libro fascinante que conduce al lector por océanos y continentes para enseñarle con qué se ha entretenido y desafiado su ingenio el Homo ludens a través de los siglos y que habla de fichas, tableros, cartas o dados, pero también de videojuegos, como el mítico Tetris, o de pasatiempos digitales como el Wordle.

Du Sautoy cuenta la historia de cada juego y sus particularidades, y desvela al lector estrategias que pueden darle ventaja ante sus contrincantes. Por ejemplo, cuáles son los territorios donde conviene concentrar las tropas en el Risk. O que para ganar al “piedra, papel o tijera” lo mejor es actuar de forma totalmente aleatoria, algo muy difícil para un ser humano. En otros casos, como pasa con algunas versiones del aparentemente sencillo mancala, que se practica con semillas o piedras en África y Asia desde hace 8.000 años, el autor admite que su complejidad real hace imposible determinar un método óptimo para ponerse en cabeza.

Para explicar esas tácticas, Du Sautoy se sirve de la herramienta que mejor conoce e incluye apartados en muchos capítulos con las matemáticas que subyacen a cada juego. El lector que arrugue la nariz ante una ecuación puede ahorrarse esos razonamientos, algunos más complejos que otros. Pero es recomendable hacer el esfuerzo de entenderlos, aunque sea por ejercitar neuronas oxidadas. La conclusión del autor —barre para casa, pero con argumentos sólidos— puede desconcertar a quienes consideren que ciencias y letras son mundos sin contacto: incluso en juegos construidos alrededor de las palabras, como el Scrabble, tienen ventaja quienes controlen más de números.

El resultado de este original viaje es una entretenida joya que rezuma entusiasmo, erudición y ese fino sentido del humor característico de la obra de tantos buenos matemáticos. Un ensayo que además puede ser un juego en sí mismo, porque admite tanto una lectura lineal como otra alternativa, a semejanza de la Rayuela de Cortázar, siguiendo en este caso los caprichos del lanzamiento de un dado.

Con todo, lo mejor que puede decirse del libro es que despertará en el lector recuerdos de agradables días, anteriores a la época en la que el móvil pasó a monopolizar su atención y tiempo libre. Y así, es probable que cuando lo cierre le den ganas de dirigirse al armario donde se encuentran arrumbados el parchís o el Cluedo, les sacuda el polvo y convoque a los amigos para iniciar una partida.