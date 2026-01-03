‘Soledades’, la poesía según Javier Egea: un pueblo en armas contra el desamparo

Más de un cuarto de siglo después de su suicidio, se publica la selección de poemas, muchos de ellos inéditos, que le hubiera gustado ver en la calle al poeta granadino

Granada: finalizaba julio de 1999. Javier Egea, que había accedido a la realidad poética española compartiendo firma, en 1983, con Luis García Montero y Álvaro Salvador, en el manifiesto La otra sentimentalidad, se suicida en su domicilio víctima de una grave crisis emocional. La noticia conmocionó al mundo literario, no solo granadino, del fin de siglo. Egea, nacido en 1952, maduró en una Granada que avanzaba hacia la democracia y en la que la poesía jugó un papel activo, fue parte del hervidero cultural de finales de los setenta y los primeros ochenta, y evolucionó a la sombra teórica del profesor marxista, althusseriano, Juan Carlos Rodríguez. Tiempo de Poesía 70, la revista de Juan de Loxa; del Círculo Antonio Gramsci de la Facultad de Letras; del homenaje a la Generación del 50 por Olvidos de Granada; de las poéticas postnovísimas basadas en una mezcla de resistencia civil, militancia política y pasión literaria.

En 2002, tres años después de la muerte de Egea, apareció en DVD, de la mano de Pedro Ruiz Pérez, una primera antología, integrada por 80 poemas y acorazada por 19 “homenajes” de poetas y amigos. Aquella recopilación llevaba por título Contra la soledad. De algún modo, venía a anticipar el concepto con que, desde su muerte, sería recordada la lírica del granadino: soledad, un estado de conciencia no lejano al desamparo. Nueve años después, apareció su poesía completa, inéditos incluidos, en Bartleby Editores.

Soledades, la antología que ahora se publica con un afilado prólogo de Félix Martín Gijón, tiene una virtud frente a cualquier otra recopilación: la selección fue perfilada, a lo largo de varios años, por el propio Javier Egea. Martín Gijón abre el prólogo con la frase que el poeta dejó anotada como cierre de sus diarios (todavía inéditos al día de hoy) el 18 de febrero de 1997: “Tengo ganas de ver ese libro en la calle”. No fue posible. Es más, tras su muerte se abrió un paréntesis que aplazó su sueño un cuarto de siglo. Estamos, por tanto, ante una selección trabajada por el propio poeta que refleja, “en vivo”, sus obsesiones más destacadas y su mirada hacia el mundo y hacia la intimidad: el amor vinculado al compromiso, la angustia existencial, el paso del tiempo, los empeños civiles, las derrotas, la amistad, las lecturas, Machado, Pavese, Alberti, Lorca. Y se transparenta su empatía con el giro hacia la irracionalidad (hacia la sombra) que, a partir del pavesiano Troppo mare (1984) y, sobre todo, de Raro de luna (1990), inició en la segunda mitad de los ochenta.

El número de poemas de ‘Raro de luna’ que Egea incluyó en ‘Soledades’ más que duplica a los de cada uno de los anteriores

Esa inclinación se advierte en un hecho: el número de poemas que Egea incluyó de ese último libro en Soledades más que duplica a los de cada uno de los anteriores, incluso del emblemático Paseo de los tristes (1982). Otro aspecto que llama la atención es que la mitad de la antología está compuesta por poemas inéditos o no publicados en libro, sin descartar aquellos que, más allá de la sombra de la soledad y marcados por la ironía, atendieron urgencias políticas de la época (entre ellos, sus ‘Coplas de Carmen Romero’). No obstante, destaca el texto que mejor define las zonas sombrías de su conciencia, el soneto ‘Poética’, que, señalando su opción lírico-existencial, así lo certifica: “Porque a pesar de todo nos hicimos amigos / y me mantengo firme gracias a ti, poesía, / pequeño pueblo en armas contra la soledad”.