Pier Paolo Pasolini entre nosotros

El medio siglo transcurrido desde la muerte de Pier Paolo Pasolini ha convertido a este autor en universal. El interés hacia su producción sigue vivo, también en España, donde no dejan de aparecer títulos que a estas alturas ofrecen una base robusta para aproximarse a ella. Los más recientes son Los guiones no filmados (Trotta), La palabra que construye el mundo (Altamarea) y los dos que nos ocupan aquí: una nueva traducción de Petróleo (tras la de Seix Barral de 1993), a partir de la 4ª edición italiana en Garzanti, y la biografía de Jordi Corominas.

Petróleo es un agregado de descripciones, alegorías y transmutaciones míticas que hablan del poder, con una notable variedad de registros estilísticos y temporales, y una escritura muy visual, profusa como en un guion fílmico en detalles de ambientes y personajes. Entre la realidad y el sueño, se centra en el personaje de Carlo, disociado en un ser racional (un arribista inteligente que acaba envuelto en la trama para impedir la entrada de los comunistas en el Gobierno del país) y otro abandonado a las pasiones. Ambos evolucionan a medida que avanza la obra, a la par que su trama política.

El núcleo narrativo gira en torno a la colusión italiana entre la clase política, los servicios secretos y el mundo empresarial. El estudio de Walter Siti en la edición italiana, avalado por investigaciones recientes, permite vincular el asesinato de Pasolini (y los de los periodistas Mauro di Mauro y Salvatore Palazzolo unos años antes) con la urdimbre de la novela y con los artículos que simultáneamente publicó en prensa (recogidos en los Escritos corsarios y las Cartas luteranas). La novela debía estar estructurada en dos bloques políticos relacionados con los años de plomo italianos: el primero en torno a 1962, año del asesinato del fundador de la corporación nacional de hidrocarburos (ENI), Enrico Mattei; el segundo, alrededor de la estrategia de la tensión (1968-1974) organizada en respuesta a las protestas sociales de aquel periodo.

La obra también desgrana las principales preocupaciones sociales de Pasolini, reconocibles en sus escritos y entrevistas (también publicadas en España), como la descomposición del mundo popular, el deterioro medioambiental y la neutralización del criticismo por el nuevo poder transnacional en gestación.

El Petróleo de Nórdica destaca por la traducción de Miguel Ángel Cuevas, pero priva incomprensiblemente al lector de las aportaciones de Walter Siti y Maria Careri, decisivas para entender tanto el contexto que envolvió la composición de la obra como las razones de su reconstrucción editorial, fiel a las intenciones que Pasolini dejó anotadas. En la parte podada, Careri explica rigurosamente qué materiales de este poema en forma de novela se han conservado, cuáles son las posibles fases de su escritura y las razones de la recuperación de fragmentos tachados o de la alteración en el orden de presentación del texto con respecto a las ediciones anteriores. Por su lado, Siti da una interpretación actualizada acerca de la obra, que justifica la recuperación de materiales concebidos como parte del texto. Esto ofrece una versión bien distinta a la disparatada del pintor Giuseppe Zigaina que adopta Cuevas en la presentación de la edición española (por la que la trágica muerte de Pasolini habría sido una especie de puesta en escena orquestada por él mismo y Petróleo una obra “cumplida en su inacabamiento”) y que nos aleja del sentido del título.

El anudamiento de la trama de Petróleo con las intervenciones políticas de Pasolini pasa inadvertido en la biografía de Corominas. Especialmente lo concerniente al papel de Eugenio Cefis (Aldo Troya en la novela), el todopoderoso presidente del ENI y de la Montedison a quien se suele vincular con el asesinato de Mattei. Cefis fue el impulsor de la internacionalización de la economía ­transalpina, tanto por el lado de la penetración de la inversión extranjera como por el de la expansión de las empresas italianas.

El escritor y director de cine Pier Paolo Pasolini, fotografiado en los años sesenta. colaimages / Alamy / CORDON PRESS

Corominas recae en la sólita recreación del mundo privado y marginal de Pasolini, lo que dificulta la percepción del contenido no autobiográfico de sus obras. El subrayado de las contradicciones del poeta impide entender el verdadero valor de su obra, lo que queda reforzado por la aceptación acrítica de las lecturas malévolas que vertieron sobre él sus antagonistas. El resultado es una lectura impolítica y deshistorizada de Pasolini, cuya producción madura es reducida a un efectista “truco de mago” destinado a no soportar el paso del tiempo (algo que valdría también para sus importantes proyectos interrumpidos). Las muchas vidas… se suma así a una tradición minimizadora de “la lucha comunista por los bienes necesarios” (lo que hoy llamaríamos “bienes comunes”), expresión que en Pasolini connotaba aquello que mantuvo vivos y resistentes a los indignados de su tiempo. Sus obras no pretendían aportar soluciones, como pide el biógrafo, sino plantear problemas mirando hacia donde no se debe. En su haber está, nada menos, la intuición de lo que luego vino a llamarse el pensamiento único.

Lo más valioso de esta biografía es la disertación sobre el cine pasoliniano de los años sesenta, al captar sus diversos y complejos niveles de lectura. Por lo demás, sorprende la omisión de la abundante labor de traducción, ensayística y documental en torno a Pasolini realizada en nuestro país, que hubiera aportado información sobre su interesante relación con España.

Pasolini conoció la soledad de quien ha de enfrentarse a la denuncia, a la censura y finalmente al asesinato. Su empatía hacia los marginados era compacta y su alargamiento en el presente lo vemos en nuevos rostros que nos siguen mirando a los ojos. Pero es sabido, como escribió el crítico Stefano Casi hace 35 años, que “todos los procesos a las intenciones que se han vertido contra escritores, de Sócrates a Oscar Wilde, pasando por Baudelaire, han jugado sobre la confusión entre ficción creativa y vivencia”.