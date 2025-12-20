Ir al contenido
Babelia
Crítica Literaria

Los seis libros de la semana en ‘Babelia’

Los críticos del suplemento cultural reseñan los títulos de Pablo Maurette, Laura Vinogradova, Rachel Kushner, Felipe Benítez Reyes, Juan Sisinio Pérez Garzón y la nueva lectura del evangelio de Mateo

Babelia
Ir a los comentarios

Evangelio liberado

Mateo

Traducción de Roser Homar. Blackie Books, 2025. 384 páginas. 29,90 euros

La traducción de Roser Homar del evangelio de Mateo propone alternativas léxicas a fórmulas que tenemos inconscientemente interiorizadas y logra así una lectura no interferida por nuestra memoria.

Lea aquí la crítica de Jordi Amat

El contrabando ejemplar

Pablo Maurette

Anagrama, 2025. 344 páginas. 19,90 euros

El autor constata la interrogación permanente sobre las causas del destino infausto del país latinoamericano.

Lea aquí la crítica de Domingo Ródenas de Moya

La hermana del río

Laura Vinogradova

Traducción de Rafael Martín Calvo. La Tortuga Búlgara, 2025. 180 páginas, 10 euros

La novela de la escritora letona, Premio de Literatura de la UE en 2021, narra de forma contenida la incapacidad de la protagonista para cerrar el duelo por un familiar.

Lea aquí la crítica de Mercedes Cebrián

El lago de la creación

Rachel Kushner

Traducción de Javier Calvo. AdN, 2025. 448 páginas. 21,95 euros

La escritora firma una potente novela de espías metafísico existencial en la que dispara contra el conservadurismo extremo de la época, el más feroz de los lobos.

Lea aquí la crítica de Laura Fernández

La gente

Felipe Benítez Reyes

Fundación José Manuel Lara, 2025. 160 páginas. 15 euros

Con recursos cervantinos como el feliz empleo del humor, el juego de espejos entre los personajes y la idea del “manuscrito hallado”, el escritor gaditano ofrece con su última novela una gozosa lectura.

Lea aquí la crítica de Ana Rodríguez Fischer

Breve historia de España

Juan Sisinio Pérez Garzón

Catarata, 2025. 352 páginas. 22,50 euros

Este didáctico ensayo prescinde del debate bizantino de la esencia de lo español y se centra en las sucesivas sociedades que habitaron la Península Ibérica.

Lea aquí la crítica de Gutmaro Gómez Bravo

