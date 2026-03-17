La UE pone en su lista negra a nueve militares rusos señalados por la masacre de Bucha

Una mujer visita el monumento conmemorativo a las víctimas de la ocupación rusa, con motivo del tercer aniversario de la liberación de la localidad de Bucha durante la invasión rusa de Ucrania, en Bucha, cerca de Kiev (Ucrania), el 30 de marzo de 2025.

La Unión Europea sigue sumando nombres a su ya kilométrica lista de sancionados por la guerra de Rusia contra Ucrania. Los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros aprobaron el lunes imponer medidas restrictivas a nueve militares rusos implicados en la masacre de 2022 en la ciudad ucrania de Bucha y en otros puntos de la región de Kiev. Entre los nombres de los sancionados —que tendrán prohibido pisar suelo europeo y verán congelados sus bienes y activos en Europa— está el del oficial militar ruso de mayor rango sobre el terreno en Ucrania al comienzo de la invasión a gran escala.

Además, en otro paso más contra la desinformación y la propaganda rusa, la UE ha castigado a otras cuatro personas por manipulación e interferencia en Europa. Se trata de perfiles variados como el video bloguero británico Graham Phillips o el presentador franco-ruso Adrien Bocquet, a quien el Gobierno de Emmanuel Macron ha descrito como “un reclutador clave de combatientes extranjeros en Ucrania, responsable de glorificar crímenes de guerra y también responsable de campañas de desinformación en Europa y África”.

También, Serguéi Klyuchenkov, quien, según la UE, ha desempeñado un papel activo en la difusión de propaganda y desinformación rusas destinadas a justificar la guerra contra Ucrania, y que en sus programas de televisión y radio se dedica a llamar a la violencia en Ucrania, incluso contra civiles. La nueva lista también incluye al presentador de noticias ruso de origen lituano Ernest Mackevičius, quien, como presentador del noticiero vespertino de la televisión estatal rusa, ha difundido regularmente narrativas falsas sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la propia Ucrania y sus fuerzas armadas, dice el documento oficial de la UE.

Cuando se han cumplido cuatro años del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania lanzada por Vladímir Putin, la UE ha impuesto nuevas sanciones por la terrible masacre de Bucha, donde durante los 33 días que duró la ocupación rusa fueron asesinadas unas 1.400 personas, según datos ucranios. Entre los castigados está Alexander Chaiko, que era “el comandante principal en Ucrania cuando las tropas rusas entraron en Bucha”, según describe la Unión en su documento oficial.

El nombre de Chaiko está muy presente entre los que se dedican a investigar la responsabilidad de militares rusos en la gran invasión de Ucrania desatada en febrero de 2022. El SBU (los servicios secretos ucranios) ya lo señalaba en septiembre de ese mismo año como uno de los generales rusos responsable de crímenes de guerra.

Llegó a estar presente el 24 de marzo en unas pistas deportivas de un centro educativo de Katiuzhanka, en los alrededores de Kiev, que había sido convertido en cuartel de las tropas invasoras. Allí condecoró a militares por sus acciones durante la matanza de Bucha y otras localidades durante el intento de tomar la capital, operación de la que era responsable. El propio ejército publicó un vídeo de aquel acto en el que se ve a Chaiko llegar en helicóptero a lo que consideran posiciones avanzadas a 30 kilómetros de Kiev.

Dmytro Dzhulai, reportero de Radio Svodoba, lleva cuatro años investigando a los posibles responsables de crímenes de guerra en la región de Kiev. Él considera a Chaiko como un alto mando que a menudo daba órdenes incluso desde territorio bielorruso y que no tuvo excesivo protagonismo en el terreno. Reconoce su presencia en la escuela de Katiuzhanka como la única documentada en los alrededores de Kiev y duda de que, como señala también el SBU, llegara a montar su cuartel en un jardín de infancia cerca de Bucha.

Bajo su mando, “se permitía tácitamente utilizar cualquier método, incluido el asesinato de civiles, para lograr el objetivo principal: capturar Kiev”, señala el reportero ucranio, que halló documentos de las tropas rusas en la escuela visitada por Chaiko.

“Chaiko ordena arrasar todo para que las tropas rusas puedan avanzar. Las bajas civiles no se tienen en cuenta al llevar a cabo esta tarea. En consecuencia, se creó un ambiente donde el fin justificaba los medios. Esta táctica también la empleaban los soldados rasos que se encontraban sobre el terreno. Entendían que la matanza de civiles era tolerada por la alta dirección militar y política. Por supuesto, Chaiko tenía superiores, entre ellos el jefe del Estado Mayor, (Valeri) Gerasimov, y el comandante en jefe, (Vladímir) Putin”, agrega Dmytro Dzhulai.

Bucha, bajo ocupación durante un mes largo, se llevó la peor parte de las localidades de la región de Kiev con la muerte a manos de los rusos de en torno a medio millar de civiles. Finalmente, a principios de abril el ejército local consiguió repeler el asalto a la capital. Esa victoria ucrania logró cambiar el curso de la guerra, pues el presidente Vladímir Putin había prometido tomar el poder en apenas tres días y derrocar el gobierno de Volodímir Zelenski que, más de cuatro años después, sigue en el poder.