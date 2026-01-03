Ir al contenido
_
_
_
_
Babelia
Crítica Literaria
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

‘Todas las hijas de la casa de mi padre’: sexo, Transición, Málaga y Shakespeare

La última novela de Juan Francisco Ferré es un relato gamberro, cultísimo y cargado de erotismo sobre el autodescubrimiento y la búsqueda de la libertad a través del placer y la cultura

Daniel Gascón
Daniel Gascón
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Todas las hijas de la casa de mi padre, la nueva novela de Juan Francisco Ferré, son varios libros en uno. Es una novela de formación contada en primera persona, que narra la vida de una adolescente entre 1976 y 1983. Es aparentemente realista: transcurre en Málaga y en buena medida en el Atabal, un barrio periférico donde se asentaron personas procedentes de las antiguas colonias neerlandesas, incapaces de adaptarse al clima del norte de Europa; las calles se llamaron Java, Aruba o Célebes Timur. Los cines, las avenidas y los escenarios de la novela existen; lo que sucede en el libro a menudo subvierte la estética del realismo y la lleva a la alegoría, con la presencia perturbadora de figuras identificadas con Dios y el Diablo. El título, como aclara el epígrafe que abre el libro, remite a Noche de Reyes de William Shakespeare. La novela tiene algo de esas comedias de disfraces, volubilidad y travestismo, y recoge, como suele hacer la narrativa de Juan Francisco Ferré, el espíritu del carnaval: la inversión, la liberación de los instintos, la imaginación, la polifonía. La política apenas aparece en términos literales, pero la intensa actividad sexual de la protagonista tiene algo de fin de un encierro, de conquista de libertad entre una larga represión y una posterior domesticación. Ferré juega con la confusión autobiográfica: el día de nacimiento de la protagonista es el mismo que el del autor; Morgana tiene algo de alter ego.

La novela posee el espíritu alegre de un relato libertino, pero está atravesada por una violencia latente y en ocasiones explícita

Todas las hijas de la casa de mi padre posee el espíritu alegre de un relato libertino, pero está atravesada por una violencia latente y en ocasiones explícita. Dividida en dos partes, tiene un aire picaresque, episódico, con un ritmo ligero y veloz que genera primero desconcierto y luego adicción, y una abundancia barroca de referencias, algunas claras y otras más sutiles. La frase inicial es “Dios no quiere que escriba esta novela”: trata también de la escritura y es una obra que se cierra sobre sí misma.

El aprendizaje de la protagonista, Morgana, que incluye experiencias dolorosas y trágicas en términos familiares y económicos, es una liberación que se realiza a través del sexo, del placer en el cuerpo propio y en el de los (y sobre todo las) demás, y a través de la cultura. Morgana frecuenta las salas de cine con su amiga Regina, aspirante a directora, y las películas son cruciales en la novela, como experiencia formativa, intelectual y sensorial. La narradora prefiere el cine estadounidense de los setenta y primeros ochenta —El exorcista, Encuentros en la tercera fase, Alien, Cruising— frente al gusto por el cine de autor de Regina o algunos de los otros personajes. Aparecen Bresson, John Waters, Jonas Mekas; pero también Douglas Sirk o Katharine Hepburn. En ese enriquecimiento son también importantes la música (por ejemplo, el rock sinfónico) y hay cameos de Iván Zulueta o Thomas Bernhard en la novela. La écfrasis es uno de los recursos más llamativos y logrados: se aplica a películas conocidas y a cortos amateur, pero también a la pintura, y en particular al personaje de Carlos, que recibe el encargo de retratar a algunos de los emblemas del poder y respetabilidad del Atabal. Una profesora regala a Morgana El guardián entre el centeno y La tía Julia y el escribidor: “El novelista norteamericano me enseñó que se puede ser quien se quiera, libertad absoluta, con la escritura y con la ficción. Y el novelista peruano me descubrió, a pesar de todo, que hay muchas formas de ser escritor y que no hay por qué elegir un modelo demasiado dogmático de escribir”.

Ágil y lleno de escenas admirables, gamberro y cultísimo, cargado de erotismo y provisto de una apabullante densidad de significados, Todas las hijas de la casa de mi padre es un artefacto literario tan ambicioso como potente sobre el descubrimiento de uno mismo —que requiere buscar fuera: en los demás, en el arte— y sobre la búsqueda de la libertad.

Todas las hijas de la casa de mi padre

Juan Francisco Ferré
Anagrama, 2025
480 páginas. 22,90 euros
Búsquelo en su librería

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Daniel Gascón
Daniel Gascón
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) estudió Filología Inglesa y Filología Hispánica. Es editor responsable de Letras Libres España. Ha publicado el ensayo 'El golpe posmoderno' (Debate) y las novelas 'Un hipster en la España vacía' y 'La muerte del hipster' (Literatura Random House).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

‘Maestros Antiguos’, el torrente asfixiante y adictivo, perspicaz y divertidísimo de Thomas Bernhard

Daniel Gascón

‘La fiesta’, de Tessa Hadley: dos hermanas descubren el mundo

Daniel Gascón

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Trump avisa de que está preparado para atacar Irán si sigue la represión de las protestas y Teherán amenaza con “caos en toda la región”
  2. Ayuso bendice un campus universitario de los ‘kikos’ y del Comité Olímpico Español rechazado en cuatro ciudades españolas
  3. Sergio Ramos lidera a un grupo de inversores para comprar el Sevilla
  4. Cuerpo anuncia que en enero se aprobará la norma que limita los intereses del crédito al consumo
  5. El comandante Kapustin no estaba muerto: así fue el montaje del espionaje ucranio para engañar a Rusia
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_