Babelia
Crítica Literaria

Los seis libros de la semana

Los críticos del suplemento cultural reseñan los títulos de George Saunders, Álvaro Pombo, Rachel Kousser, Mar Gómez Glez y Rosa Chacel

Babelia
Cuentos escogidos

George Saunders

Traducción de Javier Calvo Perales y Ben Clark. Seix Barral, 2025. 632 páginas. 26 euros

Todos los personajes de los cuentos del escritor estadounidense creen ser buenas personas, incluso si matan mapaches, incendian casas o cuelgan inmigrantes en su jardín

Lea aquí la crítica de Patricio Pron

Cuentos autobiográficos (Volumen I)

Álvaro Pombo

Anagrama, 2025. 192 páginas. 18,90 euros

Reticente al formato de las memorias, el escritor da pistas sólidas para reconstruir sus sus andanzas vitales tanto en su libro ‘Cuentos autobiográficos’ como en sus poemarios.

Lea aquí la crítica de Juan Gallego Benot.

Substancia

Álvaro Pombo

Edición de Juan Antonio González Fuentes. Renacimiento, 2025. 196 páginas. 14,16 euros

La autobiografía de Pombo más exacta quizá sea su obra poética, que ha sido hasta hace muy poco totalmente minusvalorada.

Lea aquí la crítica de Juan Gallego Benot.

Alejandro en el fin del mundo

Rachel Kousser

Traducción de Ricardo García Herrero. Arpa, 2025. 464 páginas. 24,90 euros

Rigor académico y divulgación coinciden en el efectivo ensayo de Rachel Kousser, más centrado en lo humano, en el desgaste y deterioro personal del rey macedonio, que en lo épico

Lea aquí la crítica de Manel García

Sangre. Historia íntima y cultural de un fluir constante

Mar Gómez Glez

Ariel, 2025. 272 páginas. 19,90 euros

De la menstruación al arte, de personajes bíblicos a guerras, este ensayo engarza la dimensión personal con la histórica y la divulgación científica con la literatura.

Lea aquí la crítica de Toni Pou

Una firme razón para el deseo. Poesía reunida

Rosa Chacel

Edición de Laura Cristina Palomo Alepuz. Cátedra, 2025. 360 páginas. 19,95 euros

Se publica una poesía reunida sin la que no puede entenderse la estética de la autora más confesional y, sin embargo, huidiza de la Edad de Plata.

Lea aquí la crítica de Ángel Prieto de Paula

