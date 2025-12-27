Los seis libros de la semana
Los críticos del suplemento cultural reseñan los títulos de George Saunders, Álvaro Pombo, Rachel Kousser, Mar Gómez Glez y Rosa Chacel
Cuentos escogidos
George Saunders
Traducción de Javier Calvo Perales y Ben Clark. Seix Barral, 2025. 632 páginas. 26 euros
Todos los personajes de los cuentos del escritor estadounidense creen ser buenas personas, incluso si matan mapaches, incendian casas o cuelgan inmigrantes en su jardín
Lea aquí la crítica de Patricio Pron
Cuentos autobiográficos (Volumen I)
Álvaro Pombo
Anagrama, 2025. 192 páginas. 18,90 euros
Reticente al formato de las memorias, el escritor da pistas sólidas para reconstruir sus sus andanzas vitales tanto en su libro ‘Cuentos autobiográficos’ como en sus poemarios.
Lea aquí la crítica de Juan Gallego Benot.
Substancia
Álvaro Pombo
Edición de Juan Antonio González Fuentes. Renacimiento, 2025. 196 páginas. 14,16 euros
La autobiografía de Pombo más exacta quizá sea su obra poética, que ha sido hasta hace muy poco totalmente minusvalorada.
Lea aquí la crítica de Juan Gallego Benot.
Alejandro en el fin del mundo
Rachel Kousser
Traducción de Ricardo García Herrero. Arpa, 2025. 464 páginas. 24,90 euros
Rigor académico y divulgación coinciden en el efectivo ensayo de Rachel Kousser, más centrado en lo humano, en el desgaste y deterioro personal del rey macedonio, que en lo épico
Lea aquí la crítica de Manel García
Sangre. Historia íntima y cultural de un fluir constante
Mar Gómez Glez
Ariel, 2025. 272 páginas. 19,90 euros
De la menstruación al arte, de personajes bíblicos a guerras, este ensayo engarza la dimensión personal con la histórica y la divulgación científica con la literatura.
Lea aquí la crítica de Toni Pou
Una firme razón para el deseo. Poesía reunida
Rosa Chacel
Edición de Laura Cristina Palomo Alepuz. Cátedra, 2025. 360 páginas. 19,95 euros
Se publica una poesía reunida sin la que no puede entenderse la estética de la autora más confesional y, sin embargo, huidiza de la Edad de Plata.
Lea aquí la crítica de Ángel Prieto de Paula
