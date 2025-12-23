Ir al contenido
_
_
_
_
Babelia
Crítica Literaria
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

Vampiros, enfermedades o gladiadores: un ensayo sobre el significado de la sangre

De la menstruación al arte, de personajes bíblicos a guerras, el estudio ‘Sangre’ de Mar Gómez Glez engarza la dimensión personal con la histórica y la divulgación científica con la literatura

Toni Pou
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El precio de un barril de petróleo ronda los 60 dólares. Mucho más valioso es otro líquido, también de origen orgánico y cuya obtención no requiere la perforación de ningún terreno sino un simple pinchazo en el brazo: se estima que un barril de sangre humana podría superar los 25.000 dólares. Aunque esta connotación económica no es lo que ha llevado a la escritora y dramaturga Mar Gómez Glez a investigar en profundidad el tema de la sangre, lo cierto es que abre un debate interesante. En España no se compensa económicamente la donación de sangre, pero la farmacéutica Grífols remunera con 70 euros el litro de plasma en Estados Unidos, país del cual procede la mitad de todo el plasma que se utiliza en los hospitales españoles. Si la sangre, como el pelo o la leche materna, se puede monetizar, ¿qué otros derivados o partes del cuerpo se pueden vender? Si una donación de sangre puede salvar tres vidas, ¿en épocas de escasez tendría sentido convertir este acto altruista en imperativo legal, en una suerte de impuesto biológico que revierta en la atención sanitaria?

Estas preguntas, y muchas otras de más complejas, formula Gómez Glez en su libro Sangre (Ariel, 2025), un ambicioso ensayo sobre el significado simbólico y material de este fluido vital en el que historias de vampiros, asesinos, médicos, enfermos de leucemia, sida o hemofilia, gladiadores, científicos, artistas y personajes bíblicos se hilvanan con tratamientos fallidos, el tabú sobre la menstruación, pinturas rupestres, guerras e incluso vivencias personales de la misma autora.

Aunque no con estas palabras, Gómez Glez declara que al escribir se encuentra en medio de una tensión entre el dato y la metáfora, el acontecimiento y la trama, el tratado y la literatura. Es de agradecer, sin embargo, que no se limite al hecho puro y a la neutralidad tonal y que abunde en el relato y la variedad estilística. Pasajes como la crónica en segunda persona sobre las últimas horas de George Washington, al que sustrajeron cuatro litros de sangre en medio día confiando ciegamente en la sangría como método curativo, o la carta a la desconocida pionera de la vacunación Mary Wortley Montagu (1689-1762), dotan al libro de una profusión narrativa que dinamiza la lectura y permite dar cuenta de la ramificación temática a través de la cual circula la sangre. Aunque hay dos momentos puntuales en los que se podría pedir más contundencia al mencionar algunas prácticas pseudomédicas, se trata de un libro sólido desde el punto de vista científico.

Estas mínimas distracciones no empañan la dignidad y honestidad de un texto que engarza con gran habilidad la dimensión personal con la histórica y la divulgación científica con la literatura. Tal vez haya quien eche en falta más profundidad en algunos de los temas tratados, lo cual, en realidad, responde a una apuesta formal de la autora. Porque Sangre opera como una estructura fractal equivalente al sistema circulatorio, a lo largo de la cual el texto se detiene solo el tiempo necesario para intercambiar componentes esenciales como la curiosidad y el extracto de una buena historia. “¿Cómo terminar este libro?” (…) “¿Cómo cerrar este fluir?”, se pregunta Gómez Glez en el último capítulo. Arduo al igual que vano cometido. Porque como todo libro que se precie, sigue fluyendo en la sangre que alimenta las neuronas del lector una vez lo ha cerrado.

Sangre. Historia íntima y cultural de un fluir constante

Mar Gómez Glez
Ariel, 2025
272 páginas. 19,90 euros
Búsquelo en su librería

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

‘EVA’: ¿y si el invento más relevante para nuestra supervivencia no fue el fuego, sino la ginecología?

Toni Pou

‘Adelgazar a cualquier precio’: el laberinto de la obesidad

Toni Pou

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025 | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
  3. El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables
  4. Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos
  5. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_