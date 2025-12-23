Vampiros, enfermedades o gladiadores: un ensayo sobre el significado de la sangre

El precio de un barril de petróleo ronda los 60 dólares. Mucho más valioso es otro líquido, también de origen orgánico y cuya obtención no requiere la perforación de ningún terreno sino un simple pinchazo en el brazo: se estima que un barril de sangre humana podría superar los 25.000 dólares. Aunque esta connotación económica no es lo que ha llevado a la escritora y dramaturga Mar Gómez Glez a investigar en profundidad el tema de la sangre, lo cierto es que abre un debate interesante. En España no se compensa económicamente la donación de sangre, pero la farmacéutica Grífols remunera con 70 euros el litro de plasma en Estados Unidos, país del cual procede la mitad de todo el plasma que se utiliza en los hospitales españoles. Si la sangre, como el pelo o la leche materna, se puede monetizar, ¿qué otros derivados o partes del cuerpo se pueden vender? Si una donación de sangre puede salvar tres vidas, ¿en épocas de escasez tendría sentido convertir este acto altruista en imperativo legal, en una suerte de impuesto biológico que revierta en la atención sanitaria?

Estas preguntas, y muchas otras de más complejas, formula Gómez Glez en su libro Sangre (Ariel, 2025), un ambicioso ensayo sobre el significado simbólico y material de este fluido vital en el que historias de vampiros, asesinos, médicos, enfermos de leucemia, sida o hemofilia, gladiadores, científicos, artistas y personajes bíblicos se hilvanan con tratamientos fallidos, el tabú sobre la menstruación, pinturas rupestres, guerras e incluso vivencias personales de la misma autora.

Bolsas de sangre del grupo 0 Negativo en el banco de la Cruz Roja Alemana (DRK) en la sede de Oldemburgo, en febrero de 2021. Sina Schuldt ( picture alliance / Getty Images)

Aunque no con estas palabras, Gómez Glez declara que al escribir se encuentra en medio de una tensión entre el dato y la metáfora, el acontecimiento y la trama, el tratado y la literatura. Es de agradecer, sin embargo, que no se limite al hecho puro y a la neutralidad tonal y que abunde en el relato y la variedad estilística. Pasajes como la crónica en segunda persona sobre las últimas horas de George Washington, al que sustrajeron cuatro litros de sangre en medio día confiando ciegamente en la sangría como método curativo, o la carta a la desconocida pionera de la vacunación Mary Wortley Montagu (1689-1762), dotan al libro de una profusión narrativa que dinamiza la lectura y permite dar cuenta de la ramificación temática a través de la cual circula la sangre. Aunque hay dos momentos puntuales en los que se podría pedir más contundencia al mencionar algunas prácticas pseudomédicas, se trata de un libro sólido desde el punto de vista científico.

Estas mínimas distracciones no empañan la dignidad y honestidad de un texto que engarza con gran habilidad la dimensión personal con la histórica y la divulgación científica con la literatura. Tal vez haya quien eche en falta más profundidad en algunos de los temas tratados, lo cual, en realidad, responde a una apuesta formal de la autora. Porque Sangre opera como una estructura fractal equivalente al sistema circulatorio, a lo largo de la cual el texto se detiene solo el tiempo necesario para intercambiar componentes esenciales como la curiosidad y el extracto de una buena historia. “¿Cómo terminar este libro?” (…) “¿Cómo cerrar este fluir?”, se pregunta Gómez Glez en el último capítulo. Arduo al igual que vano cometido. Porque como todo libro que se precie, sigue fluyendo en la sangre que alimenta las neuronas del lector una vez lo ha cerrado.