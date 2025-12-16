Sergio Díaz-Granados es reelegido como presidente ejecutivo de CAF

El directorio del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe ha aprobado la continuidad del colombiano al frente del organismo para el periodo 2026-2031

Sergio Díaz-Granados ha sido reelegido este lunes como presidente ejecutivo de CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Así lo aprobó el directorio del organismo multilateral reunido en Ciudad de Panamá, lo que implica un voto de confianza para la gestión del colombiano por cinco años más, para el periodo 2026-2031.

“Con esta decisión, CAF se proyecta hacia el futuro con liderazgo, estabilidad y una clara visión para seguir siendo el motor del desarrollo sostenible en la región”, indica el banco en un comunicado en el que destaca como los logros de la primera administración de Díaz-Granados “la capitalización de 7.000 millones de dólares del organismo, su expansión geográfica y la consolidación en Centroamérica y el Caribe, así como el impulso al sector privado y las mejores calificaciones de riesgo de la historia de la organización”.

Nacido en Santa Marta (Colombia) hace 57 años, Díaz Granados fue elegido presidente de CAF por primera vez en septiembre de 2021, y se propuso convertirlo en el banco de desarrollo verde de América Latina, proyectando que al menos el 40% de sus aprobaciones de operaciones fueran sostenibles para 2026, algo que el banco alcanzó en 2024. Entre sus compromisos está el transformar a América Latina y el Caribe como una región de soluciones ante los grandes desafíos globales.

Sergio Díaz Granados en la reunión extraordinaria del Directorio CAF, este lunes. CAF

“Agradezco profundamente la confianza del Directorio”, dijo Díaz-Granados tras aprobarse su reelección. “Este respaldo es un reconocimiento al trabajo en equipo de toda la institución y al compromiso de nuestros países accionistas. En el próximo período, redoblaremos nuestros esfuerzos para ser cada vez más ágiles, innovadores y cercanos a las necesidades de los países miembros y de la región. De aquí al 2031, apuntamos a duplicar nuestra cartera, impulsar decididamente el trabajo con el sector privado y apuntalar la productividad y el crecimiento sostenible de la región”.

En los últimos cuatro años, con Díaz-Granados al frente de la institución, CAF ha logrado aprobaciones anuales que superan los 16.000 millones de dólares. Además, el banco ha incorporado a su cartera a seis nuevos países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Guatemala, y Barbados), y ha firmado el regreso de Chile como miembro pleno. Además, las islas del Caribe de Antigua y Barbuda, Bahamas y Granada se han incorporado como países accionistas. Con estas ampliaciones, el banco multilateral busca una mayor capacidad para impulsar la integración, el comercio y proyectos de impacto transfronterizo.

Incluido este año entre los 100 líderes climáticos más influyentes del mundo de la Revista TIME, Díaz Granados anunció en la reciente cumbre del clima de Belém una inversión de 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde y un aumento del porcentaje de su financiación verde al 50% para 2030, unos recursos que se canalizarán hacia energías renovables, movilidad sostenible, economía circular, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático.