Cómo impulsar la transformación sostenible desde las finanzas

EL PAÍS y Acciona celebran este miércoles un encuentro sobre las inversiones con propósito en el que participará Soledad Núñez, subgobernadora del Banco de España

El avance hacia una economía sostenible ya no es ajeno al núcleo del mundo de las finanzas, sino que es su principal vector de transformación. Asistimos a una creciente ola en la que cada vez más empresas y grandes capitales invierten estratégicamente en proyectos orientados a minimizar su huella medioambiental y, a su vez, integrar y fomentar los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) a lo largo de toda su cadena de valor.

Este cambio de paradigma redefine los flujos de capital a nivel global. El reto central hoy es doble. Por un lado, se necesita ampliar el alcance de estas inversiones, haciéndolas accesibles a un mayor espectro de la economía. Por otro lado, es imperativo profundizar en su impacto real, asegurando que se traduzca en beneficios tangibles tanto para la economía productiva como para la calidad de vida de las personas.

Los indicadores actuales reflejan la magnitud de esta tendencia. Diferentes informes sitúan el volumen total de los mercados de finanzas sostenibles en torno a siete billones de dólares a nivel mundial en 2024. Las estimaciones para los próximos años parten de un crecimiento conservador del 10% anual, aunque muchos escenarios proyectan alzas de hasta el 20% anual.

Para profundizar en el futuro de esta tendencia, EL PAÍS y Acciona celebrarán la II Jornada de Finanzas Sostenibles este miércoles 17 de diciembre, que será inaugurada por Soledad Núñez, subgobernadora del Banco de España. La jornada podrá seguirse de manera presencial en Ephimera Goya 36 (Goya, 36) y en directo en la web de este periódico y en sus redes sociales, a partir de las 10 horas.

Tras el mensaje de apertura, se llevarán a cabo dos mesas redondas. En la primera, bajo el título Impulsar la transformación sostenible desde las finanzas, estarán Pilar Sánchez de Ibargüen, directora de Financiación de Acciona; Helena Viñes, consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y presidenta de la Plataforma de la UE sobre Finanzas Sostenibles; Javier Molero, director de proyectos y Agenda 2030 del Pacto Mundial de la ONU España, y Lola Solana, presidenta del Instituto Español de Analistas.

En la segunda mesa redonda, titulada En busca de inversiones con propósito, participarán Jaime Ramos, gestor del fondo Bestinver Megatendencias; Juan Pedro Gómez, catedrático de Finanzas de la IE Business School, IE Universidad; Claudia Antuña, socia y experta en Sostenibilidad de Afi, y Natalia Fabra, consejera y presidenta de la comisión de sostenibilidad de Redeia y Catedrática de Economía del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).

El acto concluirá con una intervención de Carla Díaz, directora general del Tesoro y Política Financiera (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa), y estará conducido en su totalidad por la periodista Marta González Novo. La jornada aspira a aportar claves para reforzar la credibilidad y eficacia de las finanzas sostenibles en un momento decisivo para su consolidación como vector de cambio económico y social.