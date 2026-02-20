Cronología del ‘caso Noelia’| El periplo judicial agota las instancias en España

El letrado de Abogados Cristianos, José María Fernández Abril, frente a los juzgados de Barcelona, en enero de 2025.

La joven parapléjica de 25 años espera la eutanasia desde abril de 2024. Su padre se opone y llevará el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El caso de Noelia ha cerrado un nuevo capítulo de su largo recorrido judicial, el último en España. Han pasado casi dos años desde que la joven, que ahora tiene 25 años, solicitó formalmente la eutanasia. Su petición fue aceptada, pero su padre está en contra de ello y, representado por la asociación Abogados Cristianos, ha recurrido las sentencias de distintas instancias judiciales a favor de que su hija sea asistida para morir. El Tribunal Supremo no admitió su última petición y no cabe recurso.

El Constitucional ha rechazado el recurso de amparo este viernes, al considerar que no se ha producido la violación a un derecho fundamental durante el proceso, por lo que se han agotado las instancias en el país. El despacho del padre ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Mientras tanto, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) ha reactivado el proceso para llevar a cabo la eutanasia.

Esta es la cronología con las principales fechas del caso hasta la fecha: