Cronología del ‘caso Noelia’| El periplo judicial agota las instancias en España
La joven parapléjica de 25 años espera la eutanasia desde abril de 2024. Su padre se opone y llevará el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El caso de Noelia ha cerrado un nuevo capítulo de su largo recorrido judicial, el último en España. Han pasado casi dos años desde que la joven, que ahora tiene 25 años, solicitó formalmente la eutanasia. Su petición fue aceptada, pero su padre está en contra de ello y, representado por la asociación Abogados Cristianos, ha recurrido las sentencias de distintas instancias judiciales a favor de que su hija sea asistida para morir. El Tribunal Supremo no admitió su última petición y no cabe recurso.
El Constitucional ha rechazado el recurso de amparo este viernes, al considerar que no se ha producido la violación a un derecho fundamental durante el proceso, por lo que se han agotado las instancias en el país. El despacho del padre ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Mientras tanto, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) ha reactivado el proceso para llevar a cabo la eutanasia.
Esta es la cronología con las principales fechas del caso hasta la fecha:
- 4 de octubre de 2022. Noelia intentó suicidarse después de haber sufrido una agresión sexual múltiple. Quedó parapléjica, postrada en una silla de ruedas.
- 10 de abril de 2024. La mujer solicitó la eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano independiente formado por juristas, médicos y expertos en bioética que garantiza la correcta aplicación de la ley de eutanasia.
- 18 de julio de 2024. Esta comisión aceptó su solicitud por unanimidad.
- 1 de agosto de 2024. En la víspera de la intervención, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 12 de Barcelona la suspendió de forma cautelar por petición del padre de Noelia. El hombre, que se llama Javier, alegó que su hija podía mejorar y que no estaba en condiciones de decidir su destino debido a problemas de salud mental. Representado por la fundación Abogados Cristianos, el padre recurrió la resolución administrativa.
- 4 de marzo de 2025. Noelia ratificó su voluntad ante el juzgado.
- 17 de marzo de 2025. La jueza autorizó la eutanasia y concluyó que el padre no estaba legitimado para actuar en nombre de la hija. Abogados Cristianos recurrió esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Además, interpuso una querella por falsificación en documento público y prevaricación a dos técnicos del CGAC que evaluaron el caso. Estos evaluadores, un médico y un abogado, estaban de acuerdo en que era procedente autorizar una eutanasia, pero “fingieron su desacuerdo para así elevar la decisión a la Comisión de Garantías y Evaluación y ‘forzar’ una supuesta mayor garantía en la toma de decisiones”, según recoge el auto del Supremo del pasado 21 de enero que avala la eutanasia de Noelia.
- 19 de septiembre de 2025. El TSJC ratificó la sentencia, aunque reconoció la legitimidad del progenitor para recurrirla ante el Tribunal Supremo. El padre recurrió.
- 24 de septiembre de 2025. Abogados Cristianos interpuso otra querella contra siete miembros de la comisión de garantía por conflicto de intereses y contra el exconsejero de Salud de Cataluña, Josep María Argimon, por haberlos nombrado.
- 27 de noviembre de 2025. Un juzgado de Barcelona admitió la querella de Abogados Cristianos contra los dos miembros del comité y abrió diligencias previas.
- 29 de enero de 2026. El Supremo no admitió el recurso presentado por el padre y avaló la eutanasia. Contra esta decisión no cabe recurso.
- 16 de febrero de 2026. El padre presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, para que se pronuncie sobre si el proceso judicial ha sido garantista con sus derechos fundamentales, y ha pedido suspender la eutanasia de forma cautelar. También solicitó al Juzgado de Barcelona que los servicios públicos de salud de Cataluña brindaran tratamiento psiquiátrico a su hija.
- Este viernes, 20 de febrero de 2026, el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el recurso de amparo. Con esta negativa, se agotan las instancias a las que acudir en España. Abogados Cristianos ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La CGAC reactivó hace unos días el proceso para llevar a cabo la eutanasia.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.