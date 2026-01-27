¿Alerta por el virus Nipah en la India? Ni peligro de pandemia, ni un brote especialmente grave

El Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia examina a los viajeros procedentes de Bengala Occidental, India, en los aeropuertos Suvarnabhumi y Don Mueang a partir del 25 de enero, en medio del brote del virus Nipah.

Por ahora se han confirmado solo dos casos de esta enfermedad mortal desde el 11 de enero y las autoridades sanitarias aseguran que el riesgo actual es “muy bajo”

Dos enfermeras contagiadas en Bengala Occidental (Kolkata) han reactivado la alarma por el virus Nipah en la India. A esta hora, no ha habido ningún muerto confirmado, algo habitual en los brotes de esta letal enfermedad en el sudeste asiático, único lugar donde se han registrado contagios desde que se conoce la enfermedad. Sin embargo, numerosos medios se han hecho eco de esta alerta sanitaria en la India, hablando incluso de “riesgo de epidemia mundial”, “alerta de la OMS” o “vuelven las restricciones del covid”. Las autoridades sanitarias tan solo confirman dos casos de contagios registrados en torno al 11 de enero.

¿Qué ha ocurrido?

El 12 de enero de 2026, fuentes oficiales informaron de dos casos sospechosos de infección por el virus Nipah en Bengala Occidental (India), según el último boletín epidemiológico de la oficina de la OMS para el Sudeste Asiático, aunque fueron identificados el 11 de enero. El 14 de enero se confirmó el positivo por Nipah. Se trata de dos enfermeras de una clínica privada de Kolkata, a 24 kilómetros al norte de Calcuta, que habrían estado expuestas al virus durante una visita de trabajo al distrito de Purba Bardhaman, donde estuvieron en contacto con una persona fallecida por causas desconocidas (no confirmada como muerte por Nipah).

Las dos enfermas presentaron cuadros clínicos graves. Una de ellas ha evolucionado favorablemente, con una disminución de la dependencia de oxígeno y la retirada de la intubación el 16 de enero de 2026. La segunda enfermera permanece en coma, sin mejoría en su estado clínico. Son los primeros casos detectados en Bengala Occidental desde 2007.

¿Hay más contagios?

Un médico y otra enfermera que trataron a una de las pacientes infectadas desarrollaron posteriormente fiebre y tos y fueron ingresados por miedo a que se hubieran contagiado, pero ambos dieron un resultado negativo para Nipah, aunque permanecen en observación como contactos de alto y bajo riesgo. Otro caso sospechoso, trabajador sanitario, ha sido ingresados en el hospital de enfermedades infecciosas de Beleghata.

De ahí que muchos medios hayan asegurado que hay cinco contagiados, una cifra desmentida desde la India. En declaraciones a la agencia ANI, el exasesor de Salud del Gobierno estatal y especialista en enfermedades infecciosas, Sayan Chakraborty, afirmó este lunes que hasta ahora solo se hay dos casos confirmados: “Recibimos una actualización hace una hora. Indicaba que solo hay dos casos de este tipo. Algunos medios habían afirmado que había cinco casos, pero no es verdad. Hubo algunos casos sospechosos y sus pruebas dieron negativo y todos esos pacientes ya han sido dados de alta. No se han encontrado otros casos todavía”.

¿Es tan peligroso al virus?

Sí, por su letalidad y la falta de respuesta médica. Desde que se identificó por primera vez en Malasia en 1999, su nombre se ha repetido de forma intermitente en informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en alertas sanitarias del sur de Asia. La organización lo considera un virus prioritario por una combinación preocupante de factores: su alta letalidad —su tasa de mortalidad puede oscilar entre el 40% y el 75%— y la ausencia de tratamientos o vacunas aprobadas. El Nipah es un virus zoónotico, es decir, se transmite de animales a humanos. El contagio se produce por comida contaminada o entre personas, aunque es poco contagioso comparado con otras infecciosas, pero principalmente se transmite debido al contacto con murciélagos frugívoros o cerdos portadores del virus.

¿Es un brote grave?

En los últimos años, se vienen produciendo pequeños brotes anuales en la India y en Bangladés, los únicos países donde se han dado casos de esta enfermedad, junto con Malasia y Singapur. En cada uno de esos brotes recientes, con apenas unos pocos contagiados (de dos a seis) siempre se han registrado muertos: cuatro y cinco en Bangladés en 2024 y 2025, dos cada año en la India. Ahora en Bengala Occidental no se han producido muertes. El peor brote reciente se sufrió en Kerala, India, con 17 muertos en 2018.

¿Cuál es el verdadero peligro ahora?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera “bajo” el riesgo de expansión en la India del virus Nipah. “India tiene la capacidad de contener estos brotes, como se ha probado en casos pasados”, señaló en respuesta a EFE un portavoz de la agencia sanitaria.

El Gobierno de Bengala Occidental ha aplicado medidas de precaución para evitar una mayor propagación. Se ha intensificado la vigilancia en los distritos implicados, junto con el rastreo activo de los contactos de alto riesgo. Unas doscientas personas se han puesto en vigilancia y control en sus domicilios para evitar la propagación. El subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, ha dicho a EFE que, debido a que el periodo de incubación del virus puede variar desde los 4 a los 45 días, los contactos deberán mantenerse bajo supervisión. “Solo después de tres meses, podremos decir que el brote ha terminado”, afirmó. Para contener la propagación, incluso se han tomado muestras de los murciélagos en el zoológico local.

¿Qué dicen las autoridades españolas?

El riesgo a nivel global se considera “muy bajo debido a la falta de reservorios naturales en la mayor parte de los países”, señala el Ministerio de Sanidad español. Y añade: “El riesgo actual para la población de España, a reevaluar a medida que se disponga de más información, se estima muy bajo”. “En todo caso, el patrón de transmisión nosocomial [dentro de un centro hospitalario] observado en este brote indica la importancia de las medidas de control de infección en el ámbito sanitario asistencial”, advierte en una nota emitida el lunes 26.

¿Y tanta alarma en los medios?

Aunque no se trata ni de lejos del brote más grave de los últimos años, numerosos medios han elevado la alarma del caso a un caso de “clickbait”, en palabras del parasitólogo Rafael Toledo. Posiblemente, haya espoleado el interés de los medios la difusión por parte de Tailandia de las medidas establecidas en aeropuertos para controlar la salud de los viajeros llegados desde Bengala Occidental.