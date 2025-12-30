La brecha del gasto municipal en servicios sociales: de los 434 euros por habitante de Isla Cristina a los 36 de Galapagar
El 40% de los ayuntamientos con menos inversión social están en Madrid, según un estudio que apunta a Barcelona y Bilbao como las capitales de provincia con más gasto
Si se analiza el gasto social de los grandes ayuntamientos en España, la desigualdad es enorme. Isla Cristina (Huelva), el que lidera el ranking, invirtió 434,13 euros por habitante en 2024, 12 veces más que los 35,89 de Galapagar (Comunidad de Madrid), a la cola de la lista. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha analizado el presupuesto liquidado el año pasado, publicado por el Ministerio de Hacienda, en los más de 400 municipios con más de 20.000 habitantes y concluye que 27 de ellos alcanzan la excelencia, debido a sus niveles de inversión. En cambio, 45 son pobres. El 40% de estos últimos están en la Comunidad de Madrid.
Se trata de la undécima edición de este análisis del gasto social de los ayuntamientos, y las conclusiones dibujan un país muy desigual, como todos los informes relacionados con servicios sociales. El código postal determina, y mucho, los servicios que reciben los ciudadanos. Por ello, la asociación distingue en dos categorías: los 27 ayuntamientos que superan los 200 euros por habitante, y los 45 con menos de 63,89 euros de gasto por cada vecino. Además, la asociación estudia también las capitales de provincia: Barcelona y Bilbao son las dos únicas consideradas excelentes; Badajoz y Toledo son pobres.
Casi 3,2 millones de personas viven en un municipio considerado pobre en servicios sociales. Para llegar a esta conclusión, la asociación hace una analogía con la manera de calcular la población en riesgo de pobreza: el umbral se establece en el 60% de la mediana de gasto por habitante y año (63,89 euros). Los ayuntamientos que inviertan menos de eso se consideran pobres. De media, dedican el 5,35% de su presupuesto municipal a servicios sociales y promoción social. Tres de cada cuatro municipios en esta lista son reincidentes, ya estuvieron en ella en 2023.
La asociación critica que están “infradotados económicamente y, en consecuencia, carentes de los derechos sociales que legítimamente les corresponden”. Galapagar (35,89), Aranjuez (37,24) y Torrelodones (37,33) son los que menos invierten. Se unen así a otros 15 municipios madrileños que están en esta lista. Si se suman a los 11 de la Comunidad Valenciana, se puede concluir que dos de cada tres municipios pobres en servicios sociales son madrileños o valencianos.
En cambio, 27 ayuntamientos están en el lado opuesto. Sus más de tres millones de habitantes pueden presumir de vivir en ayuntamientos con una inversión social considerada excelente. Que estén en esta lista quiere decir que invirtieron más de 200 euros por habitante en servicios sociales y promoción social; que el presupuesto de 2024 no se redujo respecto a la liquidación de 2023; que el gasto social representa al menos un 10% del presupuesto total no financiero del ayuntamiento, y que, además, en el portal de transparencia municipal se puede consultar el desglose presupuestario y el detalle del gasto en servicios sociales.
Lideran la lista Isla Cristina (Huelva, 434,13 euros por habitante), Alcalá la Real (Jaén, 427,51) y San Roque (Cádiz, 403,63). Se unen así a otros 15 ayuntamientos que también son andaluces. Aunque la asociación advierte: si bien es la comunidad que más municipios aporta al ranking, se debe fundamentalmente a la incidencia económica que tiene en sus cuentas el servicio de ayuda a domicilio derivado del sistema de atención a la dependencia, que en esta autonomía se presta en cooperación con las diputaciones y entidades locales con más de 20.000 habitantes. Por ello, a partir del próximo año la asociación estudiará la aportación del Gobierno autónomo al presupuesto de los ayuntamientos en materia de servicios sociales y se tendrá en cuenta como una de las variables del informe, con el objetivo de constatar el “esfuerzo propio” que realicen los ayuntamientos en servicios sociales.
