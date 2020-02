Sanidad pide calma ante el brote de coronavirus en Italia: “No se investiga ningún caso en España”

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el centro, preside este domingo la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus. A la derecha, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. En vídeo, declaraciones de Simón en rueda de prensa. DAVID FERNANDEZ (EFE) / EPV

El Ministerio de Sanidad pide calma a la población. “En España no hay ningún caso en investigación por coronavirus, pero por nuestro contacto con Italia, Irán y Corea del Sur tenemos que tener un sistema altamente sensible para poder reaccionar si hay sospecha”, ha afirmado este domingo en rueda de prensa el director de Alertas y Emergencias del ministerio, Fernando Simón. El foco de atención se amplía y ya no solo se centra solo en China, epicentro de la epidemia, sino en otros países. Simón ha descartado que España vaya a plantear el cierre de fronteras para contener al virus.

España tampoco se plantea otras medidas extraordinarias por el momento, como las de restricciones de vuelos o cancelación de actos masivos. Simón ha asegurado que España está preparada para “cualquier escenario posible”. “Se tienen las medidas preparadas, lo que no significa que se tengan que aplicar”, ha añadido el responsable del ministerio. El director reconoce que el “escenario ha cambiado, pero hay un control relativamente claro”. España prevendrá e informará a los viajeros que vayan o vuelvan de zonas de riesgo para que tomen precauciones –no ha querido precisar aún cuáles serán- y al personal sanitario.

Este lunes se reúne el grupo europeo de control de enfermedades para seguir dando una respuesta coordinada contra el coronavirus y se ha adelantado a este martes la reunión de la Comisión de Salud Pública, a la que asisten representantes de todas las comunidades.

A España le preocupa especialmente Italia, por su cercanía y el “intercambio importante” de población, aunque Simón ha subrayado que el país está tomando “medidas adecuadas y estrictas”. Simón ha relatado que en este país se habla de hasta 89 casos pero que apenas ocho están confirmados por el laboratorio de referencia en Roma, aunque han dado positivo en los laboratorios de las regiones. Simón descarta que en España se suspendan actos masivos o se proponga el teletrabajo, como ocurre en el norte de España.

Simón ha señalado que al Ministerio de Sanidad le preocupa más el brote de Covid-19 en Corea del Sur que en Irán. “La relación es mucho más estrecha”. En Corea hay 500 contagiados en dos brotes. “Se están tomando las medidas adecuadas pero se sospecha que hay superdiseminadores”, ha destacado Simón, “y hay que identificar la secuencia porque puede haber trasmisión asintomática”. En este país asiático los pacientes visitaban varios centros sanitarios antes de tener un diagnóstico y esto ha podido ayudar a la propagación del coronavirus. Simón sostiene que en Japón y Singapur el brote está más controlado.