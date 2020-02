Italia prohíbe por decreto ley la movilidad en los principales focos de contagio del coronavirus

76 casos en cinco regiones del centro y el norte de Italia, todas las alarmas encendidas y un Consejo de Ministros extraordinario con medidas de choque para tratar de contener el contagio del coronavirus. El Gobierno italiano, reunido de urgencia durante varias horas en la tarde del sábado, ha aprobado un decreto ley para intentar contener la expansión del coronavirus en el país transalpino. El primer ministro, Giuseppe Conte, ha explicado que Roma restringe la movilidad de los principales focos de contagio, que afecta a 11 localidades por el momento bajo la amenaza de sanciones. "En las zonas de los focos [de contagio] se prohíbe la entrada y salida. Se suspenden las actividades laborales y manifestaciones. Y no habrá deporte en Véneto y Lombardía", ha dicho tajante Conte.

El decreto ley, firmado cuando la tercera economía de la eurozona ya contabiliza dos muertes por este virus, obliga a los residentes en dichas áreas a permanecer en ellas hasta nuevo aviso (que en ningún caso llegará antes de dos semanas). Los afectados tendrán la baja laboral y deberán circunscribir sus movimientos a asuntos de primera necesidad. Algo que hasta ahora no todo el mundo estaba cumpliendo, tal y como el primer ministro detalló en la rueda de prensa. Todo eso, además, bajo la amenaza de sanciones: esa normativa tendrá consecuencias penales para quien no la respete y abandone las zonas de aislamiento, en Lombardía (10 municipios) y Véneto (uno), que afectan en conjunto a unas 50.000 personas.

"No se permitirá la entrada y la salida [de las localidades situadas en los focos de contagio], salvo excepciones específicas que se evalúen periódicamente", ha subrayado a medianoche, tras más de seis horas de reunión con su Gabinete. "El objetivo es proteger la salud de los italianos; el bienestar de los ciudadanos ocupa el primer lugar de nuestros valores constitucionales", ha señalado. El decreto, aprobado de urgencia este sábado, también afectará a los más jóvenes: las medidas aprobadas permiten la suspensión de viajes educativos de escuelas, tanto en el interior de Italia como en el extranjero.

Italia es ya el país europeo con mayor número de contagiados por el Covid-19. Para hacer cumplir con todas las medidas propuestas por el decreto ley, Conte ha dicho que contará incluso con la intervención de la Policía. "Obviamente tendremos controles [para que se respeten las medidas]. Ya hemos dado un mandato a la Policía y, si es necesario, activaremos a las Fuerzas Armadas. Pero tenemos mucha confianza en la colaboración de los ciudadanos", ha explicado el primer ministro.

En la citada reunión de urgencia, también se ha tratado la gestión fronteriza ya que varias regiones que cuentan con casos de contagio del Covid-19 —Piamonte, Lombardía y Véneto— lindan con otros socios de la UE. Pese a que también se han detectado casos en Emilia-Romaña y Roma, según los medios italianos, los focos de contagio están más al norte. Por el momento, según anunció Conte, "no se pondrán en marcha medidas para solicitar la suspensión del Tratado de Schengen y, en particular, la libre circulación de personas". En plata: no habrá controles fronterizos, al menos por el momento. El primer ministro, además, ha anunciado que en los próximos días el Gobierno aprobará un segundo decreto con varios subsidios y medidas para compensar y remediar las dificultades económicas derivadas de esta crisis.