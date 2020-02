La Agencia Vasca del Agua detecta la presencia de amonio en los ríos cercanos al vertedero de Zaldibar

El informe de seguimiento de la calidad del agua del entorno del vertedero de Zaldibar realizado por la Agencia Vasca del Agua (URA), que depende de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco, desde el derrumbe hasta el pasado 11 de febrero, ha detectado un aumento de la cantidad de amonio y presencia de los metales cadmio, níquel y selenio desde el inicio de los controles del caudal de los lixiviados, las partículas que arrastran los líquidos vertidos desde la zona del desprendimiento. Tras la publicación del informe, en respuestas a través de su cuenta de twitter a preguntas ciudadanas sobre si se puede consumir el agua del grifo, URA ha querido tranquilizar a la ciudadanía: "En la regata de Aixola, donde llega lo que sale del vertedero (lixiviados)" y "con los datos disponibles hasta ahora, el vertido al río es el equivalente a un vertido de aguas residuales domésticas" y que, "a la luz de los resultados de los exhaustivos análisis y el estrecho monitoreo, el agua del grifo se puede seguir consumiendo con normalidad".



Las analíticas, realizadas en la regata de Aixola y en el río Ego, y que corresponden a las muestras recogidas hasta el 11 de febrero, indican que el parámetro "más relevante" es el amonio, característico de los lixiviados procedentes de vertederos. Asimismo se detecta "presencia de algunos compuestos orgánicos, tales como disolventes orgánicos (BTEX) e hidrocarburos, aunque su concentración no parece relevante", sostiene el informe. Entre sus conclusiones, el análisis de las muestras concluye que "no existe superación de las normas de calidad ambiental en ninguno de los parámetros analizados hasta el día 11, último dato disponible, a excepción de los niveles de amonio en los puntos de toma instalados en la regata Aixola, aguas abajo del vertedero, donde la superación "se corresponde probablemente con el lixiviado del vertedero".



Asimismo, se ha detectado amonio en el punto de toma del río Ego ubicado entre Ermua y Eibar, donde el contenido en amonio, "más elevado, se debe, según señala URA, "a las aguas residuales urbanas todavía no recogidas por el sistema de colectores". La Agencia Vasca del Agua ha hallado en sus muestras "presencia de algunos metales (cadmio, níquel y selenio), así como, desde el inicio de los controles, se ha constatado un incremento del caudal de lixiviado". Sin embargo, URA considera que, en la actualidad, "se estima que este caudal es inferior a 3 litros por segundo, tanto en el incremento de la conductividad constatado como del parámetro amonio hasta el día 11 (último resultado disponible en el momento de redacción del informe)".

Por otro lado, los equipos de extinción han conseguido este martes apagar los frentes del incendio en el vertedero, donde a lo largo del día se espera que desaparezcan por completo los focos humeantes que mantienen en vilo a 50.000 vecinos de Zaldibar, Ermua y Eibar. El director general de la Agencia Vasca del Agua (URA), Ernesto Martínez Cabredo, así lo ha explicado este martes. Martínez ha informado de que los frentes más importantes del incendio quedaron "vencidos" anoche, y que a lo largo del día de hoy desaparecerá el humo en la zona, pero ha advertido que el fuego y las brasas podrían reproducirse. Para evitar mayores problemas, un retén permanecerá en la zona.

La extinción del incendio, que había provocado niveles de furanos y dioxinas que podían ser nocivos en los municipios de la comarca, facilitará las tareas de búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos en el desprendimiento de miles de toneladas de residuos que se produjo el pasado 6 de febrero.