Willy Toledo, a juicio por insultar a Dios y a la Virgen

El actor Willy Toledo se sienta este lunes ante el titular del Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid por unos comentarios que publicó en 2017 en Facebook en los que insultaba a Dios y a la Virgen. La única acusación corre a cargo de una asociación de abogados cristianos, ya que la Fiscalía pide la absolución al entender que prevalece la libertad de expresión.

"Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María"; y "Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea", publicó el actor en esa red social en julio de 2017. El actor lo escribió después de que una juez de Sevilla abriese juicio oral contra tres mujeres que portaron en la capital andaluza una reproducción de plástico de una vagina de casi dos metros, como si fuese un paso de Semana Santa. Una iniciativa que se bautizó como "la procesión del coño insumiso", y por la que las acusadas fueron absueltas en octubre pasado.

Toledo será juzgado por estos comentarios a partir de las 11.30, acusado por la Asociación Española de Abogados Cristianos de un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos y otro de obstrucción a la Justicia, por negarse a comparecer ante el juez de instrucción. Es la única acusación de la causa y pide 22 meses de multa para él.

La Fiscalía, por el contrario, considera que aunque "el contenido [de los mensajes] puede ser considerado de dudoso gusto, desabrido y, sin duda, irrespetuoso con los sentimientos de los que profesan la religión católica, no puede mantenerse que constituyan un delito". Por ello, el ministerio público solicitó el sobreseimiento de la causa en diciembre de 2018, pese a que dos meses antes pidió ampliar la causa contra Toledo e investigar otros mensajes que había colgado en Facebook.

El cambio de criterio se produjo tras conocerse que la Fiscalía General del Estado pretendía limitar las acusaciones por delitos de estas características cometidos a través de Internet.