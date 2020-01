Sanidad estudia dos posibles casos de coronavirus de Wuhan en España

El director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha informado este viernes de que actualmente hay dos personas que están siendo estudiadas por posible contagio del coronavirus de Wuhan, ya que ambas han llegado recientemente a España procedentes de la ciudad china origen de la infección. “Uno de ellos tiene una probabilidad muy baja, porque las características clínicas están al límite. Y otro que se está planteado descartarlo porque pasó el periodo incubatorio. No hay ningún viso de que vayan a salir positivos”, ha insistido. Los resultados se conocerán en 24 horas.

Simón ha dicho que las autoridades sanitarias españolas tienen un “nivel de preocupación bajo, pero activo”, ante el nuevo coronavirus. El director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias explicó que están preparando un protocolo de actuación frente al patógeno. “La población tiene que tener un nivel de percepción de riesgo muy bajo. Si vienen de Wuhan y tienen síntomas, que vayan al médico tranquilamente. Pero estamos en época de gripe: cualquier sintomatología, incluso vienen de allí, lo más probable es que sea gripe”, ha matizado.

El Gobierno español no se plantea por el momento tomar ninguna medida excepcional en los aeropuertos, ya que no hay vuelos directos desde Wuhan y es una medida “que no hay demostrado eficacia”, según Simón. Solo los países que tienen conexión directa están tomando algún tipo de protocolo de este tipo.