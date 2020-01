España se desengancha del carbón y las emisiones de efecto invernadero se desploman

El adelanto del cierre de las centrales de carbón, que no estaba previsto en principio por el Gobierno hasta la próxima década, está generando ya movilizaciones en las zonas afectas por el cierre de la mayoría de las 15 centrales españolas. Por ejemplo, en la comarca que rodea a la central térmica de As Pontes (A Coruña), la más potente del país. Esta instalación —que en los últimos años ha figurado en el listado de las 20 fábricas que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera en la UE— estaba previsto que siguiera funcionando durante la próxima década. Pero el aumento de los precios del CO 2 y las condiciones del mercado han hecho que su propietaria, Endesa, la haya tenido parada durante este 2019, algo que no había ocurrido nunca hasta ahora. De hecho, la eléctrica ha pedido permiso al Gobierno para cerrar definitivamente la instalación. El cierre definitivo, según Endesa, durarán 18 meses —la central cuenta aún con 800.000 toneladas de carbón en sus almacenes—. La compañía eléctrica intentaba así tranquilizar a los trabajadores, que ya se han manifestado en varias ocasiones contra el cierre.

En su acuerdo de gobierno, PSOE y Podemos se han comprometido a desarrollar “planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y centrales nucleares con calendario conocido”. El objetivo es “asegurar nuevas oportunidades de empleo en las comarcas afectadas”. Por su parte, el BNG ha supeditado también su apoyo a Pedro Sánchez a que se desarrolle una estrategia de “transición justa” en As Pontes.