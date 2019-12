La bici gana terreno en España gracias al impulso de las mujeres

Ciclistas de distintas edades pedalena por el carril bici de La Marina, en Valencia. En vídeo, cada vez se usa más la bicicleta para deplazmientos habituales. María Visuals | ATLAS

La bicicleta gana terreno en España gracias a la incorporación de las mujeres. El número de ciudadanos que usan este medio de transporte con alguna frecuencia —de a diario a algunas veces al año— alcanza el 50,7% de los españoles de 12 a 79 años (cerca de 20 millones de personas), un número que ha crecido dos puntos desde el 48,2% de 2017. Ese aumento viene propiciado porque cada vez hay féminas pedaleantes: si en 2017 se incluían en esta categoría (alguna frecuencia) el 59,1% de los hombres y el 37,4% de las mujeres, este año los primeros se estancan (58,9%) mientras que las segundas suben cinco puntos (42,8%). Así lo muestra el Barómetro de la Bicicleta, la encuesta más completa sobre este ámbito que este martes han presentado la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCB) y la Dirección General de Tráfico (DGT) en la Cumbre del Clima.

La encuesta comenzó a elaborarse en 2009 y entonces era anual; en 2011 dejó de hacerse. Desde 2015 la realizan la RCB y la DGT con muchas más entrevistas —3.200 frente a 1.400— y cada dos años. Los datos muestran que en 2010 un 28,8% de las mujeres usaban la bici frente al 51% de los hombres, es decir, una diferencia de 22,6 puntos. En casi una década, la brecha se ha reducido a 16,1 puntos. “Creo que la clave es la construcción de carriles bici en muchas ciudades”, explica Esther Anaya, que investiga sobre movilidad ciclista en el Imperial College de Londres. “Hay muchos trabajos que demuestran que las mujeres valoran más que haya una infraestructura segura y segregada, es una barrera mucho más grande para lanzarse a pedalear. En los últimos años se han hecho avances en muchas ciudades, y esto va en aumento. También se ha avanzado en la pacificación de la velocidad, mejorar los carriles bici existentes y pasarlos de la acera a la calzada, mejorar los cruces y la señalización”, añade.

Rachel Aldred, investigadora de Transporte de la Universidad de Westminster de Londres, lo explicaba hace unos días en EL PAÍS: “Hay una evidencia clara: las mujeres necesitan más la infraestructura protegida que los hombres para moverse en bici. Transport of London, la autoridad de transporte londinense, explica que el 74% de los viajes en bici todavía los hacen hombres. En general, la gente prefiere no correr riesgos, pero hay más hombres que mujeres que aceptan esos riesgos para pedalear sin carril bici”.

Anaya, que también coordina el Observatorio de la Bicicleta Pública en España, da otra clave: “Las mujeres nos estamos empoderando en todos los ámbitos, con movimiento como Me Too, y ahora nos vemos más capaces de tomar una bici y salir a la calzada, incluso a compartir ese espacio con los coches, vehículos que nos sobrepasan muchos kilos y nos pueden matar”. Coincide Antoni Poveda, presidente de la Red de Ciudades por la Bicicleta: “La mujer se está incorporando de forma masiva al uso de la bicicleta. El uso de la bici por parte del hombre se ha estancado, mientras que en el caso de la mujer tiene unos crecimientos anuales del 5%”.

María Eugenia López, subdirectora del Centro de Investigación del Transporte de la Politénica de Madrid, apunta que “el aspecto peor valorado en el barómetro para no usar la bici es la falta de seguridad”, por lo que está claro “que la creación de infraestructuras ciclistas influeye” a la hora de reducir esta brecha de bénero. “Hay que tener en cuenta también que el perfil de usuario de transporte público es más mujer que hombre, cuando hay un solo coche en el hogar todavía lo suele usar más el hombre. La mujer suele hacer más viajes multietapas, lleva a los niños, va a comprar, va al trabajo. La bicicleta para ellas no siempre ese una opción. También influye la edad”, añade.

1,5 millones de ciclistas

El estudio muestra que cerca de 1,5 millones de personas utilizan la bicicleta a diario en España para desplazarse, mientras que cerca de cuatro millones la usan varias veces a la semana. El 71,8% de los españoles de 12 a 79 años tiene al menos una bicicleta en casa, un número que ha bajado tres puntos respecto a la última encuesta. “Puede deberse a que cada vez hay mayor oferta de bicicletas públicas”, dijo Poveda en la presentación del barómetro. La encuesta revela que más del 6% de los españoles cuentan con un patinete eléctrico.

La gente que no usa la bicicleta aduce como motivos para no usarla la peligrosidad por el tráfico o la falta de infraestructura adecuada (54%, sumando las causas). Un 20% relaciona este medio de transporte con la movilidad, mientras que el 41% lo hacen con la salud y el 25,6% con la ecología. Un 17,8% de los ciclistas dice que le han robado una bici en los últimos cinco años, por lo que la RCB pide más aparcamientos seguros. La mayoría de la gente cree que los ciclistas no respetan a los peatones (51%), mientras que el 54% cree que los coches no respetan a las bicis.

Pere Navarro, director de la DGT, explicó que la presencia de la bici se ha consolidado en ciudades medianas como Zaragoza, Sevilla y Valencia, con una buena red de carriles bici y distancias razonables. “La gran apuesta de la DGT es el calmado del tráfico, conseguir que la velocidad en las ciudades se limite a 30 kilómetros por hora, más allá de las grandes vías de entrada y salida. Con esto se calma el tráfico y hay convivencia de todos los medios de transporte, en especial para los ciclistas”. Preguntado sobre cuándo se aprobará esta modificación del Reglamento General de Circulación, ha respondido que “cuando haya Gobierno”.