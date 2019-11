Madrid, la excepción europea contra la bici

¿Qué es un carril bici? Una vía ciclista que discurre adosada a la calzada, señalizada, en un solo sentido o en doble sentido. A partir de ahí, la tipología de estas infraestructuras es amplia. Un carril bici segregado es aquel que está separado del tráfico por una barrera física (un bordillo, bolardos...). Se considera la vía ciclista más segura e invita a usarla incluso al ciclista menos experimentado. Otros carriles simplemente están pintados en el suelo. Los coches tienen prohibido pisarlos, pero en realidad no hay nada que impida que los invadan para parar en doble fila o aparcar. Su ventaja: son más baratos. A su vez, cualquier carril bici puede colocarse en la calzada (quitando sitio a los coches, como recomiendan los expertos), o en la acera, lo que se denomina acera bici y suele crear conflicto con los peatones. Por último están los ciclocarriles, que son los más inseguros. Para hacer uno basta con pintar una bici en el suelo en un carril para coches, que deben ir a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Son los que más abundan en Madrid, pero los vehículos no respetan el límite de velocidad y, a preguntas de este periódico, el Ayuntamiento de Madrid no ha sido capaz de precisar cuántas multas se ponen a quienes superan este límite o si se multa. La consecuencia: mucha gente no se atreve a circular en bici entre los coches que circulan a gran velocidad.