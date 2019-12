“El calentamiento global nos fuerza a ir en contra de la tradición”

La dignidad de los pueblos indígenas empieza cuando se les reconoce el territorio. Así lo cree Nailejileji Tipap, una defensora de las comunidades minoritarias en Tanzania. “Somos los que vivimos de y para la naturaleza y por eso hemos sido los que más hemos tratado de conservarla. Y aún así nos siguen expulsando de nuestras tierras”, afirma. Tipap lamenta que los espacios habitados por indígenas se utilicen para la creación y expansión de parques naturales: “Ahora ocupan un espacio que era nuestro. Nos están quitando la tierra”.

Tipap cree vital que los indígenas formen parte de la toma de decisiones ambientales y culpa al Gobierno de no entender el vínculo de las comunidades y la naturaleza: “Piensan que estorbamos. No talamos árboles, no matamos a los animales salvajes, no quemamos las tierras principalmente porque son parte de nuestras ceremonias y remedios. ¿Cómo vamos a talar lo que nos cura?”, incide.

La activista se muestra pesimista con el futuro y teme que acabe con las tradiciones de la comunidad. “El calentamiento nos está obligando a realizar otras actividades contrarias a nuestras creencias. Por ejemplo, nosotros no consumimos productos avícolas y es lo único que nos queda. Criamos pollos y los vendemos para conseguir dinero. Antes hacían negocio con la leche del ganado. Pero el cambio climático ha afectado la hierba que consume el ganado y ya no dan tanta leche”, lamenta.

El problema. “La sequía nos está obligando a buscar otros trabajos en la ciudad porque cada vez hay menos ganado que cuidar”.

La solución. “Los indígenas tienen que involucrarse en la lucha contra el calentamiento”.

El proyecto. “Las mujeres, quienes conservan las tradiciones, tienen que empoderarse”.