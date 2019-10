Las rentas mínimas palian cada vez menos la pobreza

Disminuye por tercer año consecutivo el número de hogares en riesgo de pobreza que reciben la renta mínima de inserción, la última red de protección para quienes han agotado el resto de recursos. En 2018 se beneficiaron 100.000 personas menos que en 2017, es decir, casi 20.000 hogares menos, pese a que la tasa de riesgo de pobreza se mantuvo prácticamente estable en este periodo —solo cayó una décima, del 21,6% al 21,5%—, según el informe que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En 2015, el año en que se alcanzó el máximo de beneficiarios, recibían esta renta 323.000 hogares. En 2018 fueron 293.000. "Desde hace tres años se reduce la cobertura, las cifras demuestran la incapacidad del sistema para atender las situaciones de la nueva pobreza", explica Gustavo García, coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha realizado un análisis de los datos oficiales. “Y evidencian una escandalosa desigualdad entre territorios, con País Vasco y Navarra a la cabeza y una diferencia enorme con el resto”.

Las comunidades autónomas regulan estas prestaciones, con sistemas diferentes en cada territorio. Incluso se denominan de manera diferente. En 2015, el 8,7% de las personas en riesgo de pobreza recibían una renta mínima, según cálculos de esta asociación. El año pasado fueron apenas el 6,7%. Llegan a esta conclusión tras tener en cuenta, en un país con un gran porcentaje de personas con vivienda propia, el alquiler imputado, es decir, hacen el cálculo como si esas familias tuvieran que pagar una renta por la vivienda. Así, la tasa de riesgo de pobreza se situaría en el 19,1% —el 19,5% en 2015—. Aquí se incluye a los hogares unipersonales que reciben una renta inferior a 10.371 euros al año; 21.779 para parejas con dos hijos. “Tras la crisis cambia la tendencia, comienza a aumentar el empleo, pero más precario. Aparece la nueva pobreza. La de gente que encuentra trabajos que no permiten pasar del umbral de la pobreza pero impiden acceder a una renta mínima”, apunta García.

El año pasado fue la primera vez desde 2002, cuando el ministerio comenzó a elaborar su informe, en que el gasto ejecutado por las comunidades en el conjunto del país disminuyó con respecto al año anterior, al pasar de unos 1.545 millones de euros a unos 1.519 millones. Y también fue el año de todo este periodo en que más bajó el número de titulares de la prestación —uno por hogar—, en casi 20.000 (más de un 6%) y, por consiguiente, de beneficiarios —si se tiene en cuenta a todos los miembros de la familia—, al pasar de 779.000 en 2017 a 679.000 en 2018.

“Los sistemas no se han adaptado. Antes de la crisis estas rentas estaban pensadas en el marco de los servicios sociales, para atender la exclusión, que es una pobreza más estructural. Pero ya no es la actual, que es más normalizada, de trabajadores que por las deficiencias del mercado laboral no tienen garantizado un mínimo de supervivencia siquiera”, sostiene este experto. “No están pensadas para ellas, y además requieren de un proceso burocrático largo, que les penaliza. Por ello es imprescindible una ley estatal de garantía de rentas, tiene que haber un debate sobre el modelo, la financiación y el papel de las comunidades autónomas”.

Los datos arrojan diferencias “extremas” entre comunidades. En País Vasco y Navarra, dos tercios de la población por debajo del umbral de la pobreza reciben esta prestación (71,2% y 66,7%, respectivamente). A considerable distancia les sigue Asturias, donde la recibe el 33,5%. Ninguna otra comunidad llega al 20%. Nueve están por debajo del 10%. En Castilla-La Mancha son solo el 1,6%. En Andalucía, el 1,8%. En esta última, el año pasado recibieron esta prestación más de 10.000 hogares menos (un 60% menos de personas se beneficiaron), según los datos del ministerio.

“En enero entró en vigor una medida que cambió el salario social, que teníamos hasta entonces, por la renta mínima. Lo único positivo es que el anterior atendía a las familias durante seis meses y ahora llega a un año", explica Lola Contreras, miembro de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, con presencia en Jaén, Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada. “Estamos en zonas obreras, donde el paro, la precariedad y el empobrecimiento es muy alto. El decreto de renta mínima es una carrera humillante de obstáculos para las familias”, se queja.