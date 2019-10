La desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre en la Comunidad de Madrid es la más alta de España

Dentro de ese millón de personas en situación de exclusión social, 490.000 sufren una exclusión severa. Esto significa que acumulan tantos problemas en la vida diaria que no tienen oportunidad de construir un proyecto vital mínimamente estructurado. La vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral extrema y su invisibilidad para los partidos políticos son algunas de las barreras a las que se enfrentan. No interesan porque no votan.

Ejemplos en Madrid sobran. Por lo general, los hogares en exclusión son de nacionalidad española y tres de cada cuatro tienen sustentadores principales —personas que aportan la principal fuente de ingresos en el hogar—. Además, el 85% se concentra en ciudades de más de 100.000 habitantes. El mundo rural se vacía, en parte, por el difícil acceso a una educación, a una sanidad y transporte digno. Pero hay un dato más, ya que el estudio indica que existen una serie de características que aumentan la probabilidad de acabar en ese grupo: ser mujer, estar en paro, inmigrante extracomunitario, no tener estudios o vivir en un municipio de menos de 5.000 habitantes.

Yoselyn Altagracia pone rostro a un problema extendido. Su vida se tiñó de negro hace 24 años, cuando solo tenía 22. En aquel momento vivía en República Dominicana, su país, y estaba a punto de dar a luz a su primer hijo, Edward. Eran momentos felices. Pero una complicación en el parto y una negligencia médica lo cambiaron todo: su bebé nació con una hidrocefalia severa que lo ha postrado en una cama desde entonces. En 2014, tras unos años “más que complicados”, decidió cambiar de aires y probar suerte en España, donde llegó con la esperanza de encontrar un trabajo cuidando ancianos, su especialidad, y medicamentos más asequibles para el bolsillo.

Hoy, en Madrid, Yoselyn forma parte de esa exclusión social que no consigue dejar atrás: sin amigos, ni nadie en quien apoyarse, se hace cargo de su hijo, un postadolecente de 22 años con el cuerpo de un niño de tres que no habla, ni mastica, ni come solo. Y saca adelante a sus otras dos hijas, de 20 y 18 años, también en paro, y a una nieta de cinco meses. La ayuda con la que cuenta para todo: 240 euros.

Según el informe Foessa, precisamente es ese uno de los riesgos principales, el que está relacionado con el empleo. El paro, a pesar de su reducción progresiva, es una realidad persistente y ahora menos protegida que antes. También se constata una importante precariedad en el trabajo, manifestada en temporalidad, parcialidad e itinerarios cíclicos que alternan períodos cortos de empleo con otros de desempleo, generando trabajadores pobres y excluidos, y limitando las posibilidades de integración de muchos colectivos.

Sin empleo, el acceso a la vivienda se recrudece. “Si no llega a ser por Cáritas no sé qué hubiera sido de nosotros”, agradece Yoselyn en el piso de unos 50 metros cuadrados que pertenece a uno de los cuatro centros residenciales que tiene la organización católica sin ánimo de lucro en la capital. La familia de Yoselyn tuvo algo de suerte, si así se le puede llamar al hecho de pertenecer al grupo de personas en una situación extrema. Gracias a ello, pasó la entrevista de Cáritas, que tiene una larga lista de espera, y le concedió uno de estos apartamentos “transitorios”, es decir, para el tiempo justo en el que estos inquilinos se recomponen y consiguen salir adelante.

Allí vive desde hace casi un año, cuando se mudó tras divorciarse y se quedó al cargo de todo el núcleo familiar. Mientras intenta buscar trabajo —“se me da bien cuidar a personas mayores, me llevo bien con ellos”— se quiere formar en geriatría y que su vida adquiera algún cariz más tirando al rosa, el color del que va vestida Ashley, su nieta, que entra en el piso con su madre con una sonrisa perenne.

"El problema que se ha visto es que la pobreza se hereda. Y además la cifra de personas con esa situación se ha duplicado en estos últimos cinco años. Cada vez es más relevante el dónde nace una persona, cada vez te marca más", analiza Fernández. Por lo tanto, si no hay políticas que lo remedien, la situación de Yoselyn, de 49 años, se traspasará a Ashley, de cinco meses.

Personas mayores solas

Tampoco ha sido fácil la vida de Margarita Montes, española, sola, y en situación de riesgo extremo. Ella admite que tiene un “carácter raro”. Por definición, “patosa con la gente”. Tiene 68 años y una melancolía profunda por poco la arroja “a las vías del metro” hace casi cinco años. Ese es el tiempo que lleva en una residencia de ancianos también de Cáritas, en la que está situada en la calle Luis de Hoyos Sáiz, 196, donde vive desde entonces con otras 69 personas. Si recuerda su pasado, se le quiebra la voz. De la misma forma que se rompe en varios pedazos cuando ve que alguna compañera recibe visitas de familiares. “Pienso en lo que nunca tendré, no lo puedo evitar”, solloza.

No tendrá el cariño de una familia, pero sí tuvo un hijo que ahora tiene 40 años. Lo crio sola y él, que se metió en una espiral de drogas y malas compañías, le devolvió el esfuerzo con palizas. Adelgazó hasta la extenuación, se encerró en sí misma y pensó en quitarse de en medio. Ahora es una de las 70 personas que conviven en la residencia con una pensión no contributiva de 360 euros al mes que no le da “ni para un alquiler ni para pipas”. Ahí, al menos, se siente acompañada, querida, aunque a veces le entren sus ataques de soledad. Le gusta jugar al bingo los martes por la tarde y el baile que organizan los responsables de la residencia a final de mes. Un problema de bronquios —“por haber fumado mucho”— la tiene sujeta a bombonas de oxígeno. “Así que cuando suena la música hago un tiquitiquití, y a la silla”, se ríe.

“La historia de Marga es una más entre tantas otras otras”, explica Rosario Gonzalo, directora de la residencia desde hace ocho años. Allí trabajan 47 personas dedicadas a darles una vida digna a estas personas que “por lo general no tienen nada, y menos, dinero”. “Aquí hay mayores que están viviendo sus últimos días y otros como Marga que esperemos que estén con nosotros mucho tiempo más. Cada uno con una historia. Están limpios, cuidados y atendidos, pero todos, al final, lo que quieren es cariño, que alguien les dé un achuchón. En cuanto lo reciben sonríen”. Las políticas sociales no se solucionan, sin embargo, con achuchones. A algunos los ayudan, pero para otra cosa.

Una colaboración necesaria entre Consejerías Ante la contundencia de los datos aportados por el informe, la Consejería de Familias y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, liderada por Alberto Reyero, ha admitido el problema existente. "Lo primero de todo es no negar la evidencia y reconocer que hay personas en riesgo de exclusión social. Dicho esto, es importante trabajar para combatir esta desigualdad y los datos que aportan este tipo de informes suponen una herramienta fundamental en esta tarea", han dicho fuentes de la propia consejería. En el Ejecutivo madrileño, han asegurado, están "comprometidos a reducir las personas sin hogar en nuestra región y para ello es necesario poner en marcha programas específicos". Desde su punto de vista, es fundamental, por ejemplo, "la colaboración con la Consejería de Empleo y trabajar en la vertiente preventiva" para favorecer que aquellas personas con mayor empleabilidad puedan acceder a un empleo de tal forma que las desigualdades se instalen de manera permanente. Esta colaboración "es fundamental también para minimizar las desigualdades que se ponen de manifiesto" en el informe Foessa. "Nos encontramos con un modelo de mercado laboral que presenta desigualdades, por ello, debemos proporcionar el impulso que necesitan estas personas para integrarse en el mercado laboral de una manera digna. Si el empleo es precario el acceso a una vivienda se complica y se retrasa", admiten. En este sentido, también es importante "tener en cuenta las dificultades que encuentran los jóvenes que encuentran puestos de trabajo mal retribuidos y si hablamos de mujeres o extranjeros nos encontramos una brecha salarial más acentuada". Además, insisten, la consejería de Políticas Sociales quiere "analizar y mejorar el sistema de Renta Mínima de Inserción con el objetivo de que esta prestación vaya asociada a planes de formación y empleo. La RMI debe ser el camino para conseguir una meta que no es otra la inserción social y laboral de las familias que reciben esta ayuda".

