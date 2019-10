La factura de la crisis en España: 1,2 millones de personas más en riesgo de exclusión

En España hay cerca de 12,2 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, un indicador que se mide no solo en términos monetarios, sino también de intensidad laboral o de acceso a bienes como la calefacción. Son el 26,1% de la población, con cifras de 2018. Y aunque la cifra cumpla cuatro años consecutivos de bajada, sigue siendo un 9,6% mayor que la registrada en 2008, antes de la crisis, según el informe que este miércoles ha presentado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES). Un aumento de más de 1,2 millones de personas en 10 años. Pese a ello, en este tiempo el PIB per cápita ha subido en un 6,5%. "El crecimiento económico no necesariamente reduce la pobreza", destacan los responsables del estudio. El documento demuestra que la mejora ha esquivado a los sectores más vulnerables y que más de la mitad de la población sigue viviendo al límite: más de la mitad (55,3%) manifiesta algún grado de dificultad para llegar a final de mes.

Los resultados del informe, elaborado con datos del INE y de Eurostat, rompen con los estereotipos que igualan exclusión con indigencia. La pobreza se esconde muchas veces en hogares normalizados. El riesgo de vulnerabilidad aumenta cuando se tienen hijos y alcanza a la mitad de hogares monomarentales —formados en más de un 80% por mujeres—. Todos los indicadores son peores para las mujeres, para las personas con discapacidad y para los niños. Y la pobreza se ceba con los jóvenes. La población de 16 a 29 años es la gran perdedora de la crisis, junto a los parados, según el estudio de EAPN-ES.

El país ha superado el bache económico a costa de ahondar en las desigualdades. La brecha entre el norte y el sur de España se consolida y la diferencia entre Extremadura (44,6% en riesgo de pobreza y exclusión) y el País Vasco (12,1%) supera los 32 puntos. Pese a que en comunidades como Extremadura o Cataluña, donde el PIB per cápita ha aumentado en un 9,3% y en un 8,6% desde 2008, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión ha subido en un 17,8% y en un 21%, respectivamente, según los datos del informe. Sin embargo, en Baleares, con un crecimiento del PIB per cápita menor (4,1%), se ha reducido la tasa de pobreza y exclusión en un 23,2%.

En España, la renta del 20% más rico de la población multiplica por 6,6 la del 20% más pobre. "Para luchar contra la pobreza se necesitan medidas paliativas, sociales. Pero también económicas y fiscales", ha reclamado este miércoles Carlos Susías, presidente de esta red que está formada por más de 8.000 ONG, entre las que están Cruz Roja o Cáritas.

El estudio, que permite esbozar una radiografía de la pobreza, analiza la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (Arope), formada por tres indicadores: riesgo de pobreza (aquellos cuya renta se sitúa por debajo del 60% de la mediana de la renta del país por unidad de consumo, que en 2018 se situó en 8.871 euros para una persona sola; 18.629,1 euros para una familia de dos adultos y dos menores de 14 años), la baja intensidad del empleo en el hogar (que los mayores de 18 años en la unidad familiar no hayan trabajado más que un 20% de sus posibilidades en el último año) y la privación material severa (que manifiesten problemas en al menos cuatro de nueve indicadores, entre ellos, poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada, ir de vacaciones al menos una vez al año o consumir proteínas al menos cada dos días). Hay casi 670.000 personas afectadas por estos tres indicadores.

Estancamiento de la pobreza

La tasa de riesgo de pobreza ha bajado en una décima en el último año, hasta situarse en el 21,5%. Algo más de 10 millones de personas están en esta situación. "En los últimos cuatro años, el PIB per cápita ha aumentado en 3.840 euros, que equivale a un 17,5%. Sin embargo, solo ha conseguido reducirse en siete décimas la tasa de pobreza", ha explicado Susías. "Hacen falta medidas específicas", ha reivindicado el presidente de la entidad, quien ha hecho hincapié en la necesidad de crear una red de rentas mínimas a nivel estatal y que se dote de fondos la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que el Gobierno aprobó hace unos meses.

"Una parte de la población pobre está constituida por personas españolas (en un 80,5%), adultas (en un 77,6%), de nivel educativo medio o alto (un 22,9% con el bachiller o FP y un 13,4% con educación superior) y, además, con trabajo", ha afirmado Susías. Además, Juan Carlos Llano, autor del informe, ha destacado que la red de cobertura frente al desempleo no es eficaz para combatir la pobreza (cerca de la mitad de los parados están en riesgo) y que los jóvenes se han visto especialmente afectados (la tasa de pobreza ha aumentado para este grupo de un 18% en 2008 a un 28% en 2018).