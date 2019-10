El Mediterráneo, zona cero de la crisis climática: se calienta más deprisa que el resto del planeta

El diplomático Grammenos Mastrojeni (Milán, Italia, 1965) insiste en el valor que puede tener este informe para los gobernantes a la hora de tomar decisiones. En una entrevista telefónica, el vicesecretario encargado del área de clima de la Unión para el Mediterráneo, resalta las oportunidades que puede conllevar la adaptación al calentamiento.

Pregunta. ¿Por qué es importante este informe?

Respuesta. No estamos acostumbrados a incorporar en las políticas y las planificaciones el clima y la naturaleza. Pero si no lo hacemos seremos víctimas de una dinámica muy fuerte que cambiará las bases de los intereses sobre los que hemos construido todo el equilibrio del Mediterráneo. Este no es solo un problema del Mediterráneo, es del mundo entero, pero en el Mediterráneo es particularmente delicado y fuerte. Si no planificamos teniendo en cuenta esto, puede volverse un factor de desestabilización muy importante. Pero si logramos incorporarlo en nuestras políticas, paradójicamente, puede transformarse en una oportunidad para mejorar nuestra cooperación y conseguir un progreso económico justo, duradero y equitativo en toda la región.

P. ¿Qué le preocupa más?

R. Todos los impactos nos preocupan porque suponen que la manera de vivir en este territorio va a cambiar y esto exige una política de adaptación. Hay datos que son muy preocupantes, aunque sería un error concentrarse solo en ellos. Sabemos que estamos yendo en una dirección de inseguridad hídrica para casi 250 millones de personas. Esto es muy preocupante, pero es también una oportunidad: porque tenemos que trabajar todos juntos para proteger el ecosistema que hasta ahora nos ha permitido que nuestras tierras sean aptas para la agricultura. El nivel del mar va a aumentar bastante. Para el gran público 10 o 20 centímetros no es mucho. Pero el problema no es que el mar vaya a cubrir ciudades —en algunas zonas, como en Venecia, sí se da ese riesgo—; el problema es que el agua salada entra en la tierra. Si consideramos que el 42% de la población mundial vive cerca de las costas, que el agua se salga significa volver yermas las tierras. Y en el caso específico de los deltas de los grandes ríos significa que se puede prácticamente paralizar la agricultura. Si ignoramos el problema, se podrían propiciar, por ejemplo, flujos migratorios importantes.

P. Migrantes climáticos.

R. Sí, son ellos. Pero es una expresión errada. Las personas que se mueven por razones del clima no son migrantes. Migrante es alguien que puede escoger en cierta manera ir a otro lugar para mejorar sus condiciones de vida. Y normalmente tienen un nivel de renta suficiente para escoger aún si llega una sequía. Pero el problema es que los más pobres, aquellos que no pueden escoger, son los que se mueven cuando hay problemas climáticos. Son movimientos forzados de población, un problema mucho más peligroso que las migraciones. Es un fenómeno que afecta a personas muy frágiles cuya única alternativa es la ilegalidad, ya sea a través de las redes de tráfico de personas o el terrorismo. Este fenómeno no está ocurriendo aún en la región, pero sí, por ejemplo, en la zona del lago Chad. Allí Boko Haram gana muchos seguidores por el colapso del ecosistema, que no da más posibilidades de vivir.

P. ¿Los gobernantes del Mediterráneo son conscientes del reto climático?

R. Los Gobiernos están mucho más adelantados de lo que el público cree. El problema es que no hay soluciones mágicas y todo está llegando a una velocidad enorme y debemos adaptarlo todo. La ciencia nos da la idea de lo que puede acontecer pero la cuestión es cómo integrar estos datos en la acción política y en un circuito de decisiones democráticas.