Una cuarta parte de la población mundial vive en zonas con extremo estrés hídrico

Hace algo más de un año el término “día cero” se extendió por medio mundo. La sequía golpeaba Ciudad del Cabo (Suráfrica) y se hablaba del “día cero” en el que de los grifos no saldría agua. Ese día, finalmente, no llegó. Pero el especialista en gestión del agua Leandro del Moral recuerda que Sevilla durante la enorme sequía de 1995 sí vivió ese cierre de los grifos, con restricciones de hasta 10 horas diarias para más de un millón de personas que vivían en la capital andaluza y los municipios circundantes. “Incluso se barajó evacuar la ciudad y se tuvo que coger agua del Guadalquivir”, apunta del Moral. Tras aquella sequía, que afecto a media España, se produjeron dos cambios fundamentales, según del Moral: se aprendió que “en una situación de sequía no se puede esperar hasta el último día para limitar el agua de riego” y se apostó por la desalación, que “ahora ha ayudado a que no haya cortes de suministro en la zona Mediterránea”.