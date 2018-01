Ciudad del Cabo, a tres meses del ‘día cero’

En tres meses, el 22 de abril, Ciudad del Cabo podría dejar de suministrar agua. La alcaldesa de la ciudad sudafricana, Patricia de Lille, advirtió que si en los próximos tres meses el consumo de agua no se reduce drásticamente y las lluvias siguen sin llegar, el suministro de agua se cerrará, con lo que la ciudad podría convertirse en la primera del mundo en quedarse sin agua. Esta ciudad portuaria de cuatro millones de habitantes está sufriendo la peor sequía del siglo.

“Hemos alcanzado un punto de no retorno. Ya no podemos pedirle a la gente que deje de desperdiciar agua. Debemos obligarlos”, advirtió la alcaldesa. Las escasas lluvias, el aumento de la población en un 50% en las últimas décadas, y del consumo de agua, son otros factores que han contribuido a la consumación de esta crisis. Se prevé que la temporada de lluvias que comienza en mayo no deje tormentas tan abundantes como para mejorar notablemente el escenario actual.

Para poder abastecerse de agua, los habitantes de la ciudad tendrán que acudir a puntos colectivos de abastecimiento de agua, en los que podrán recoger hasta 25 litros por persona. Actualmente el 60% de los habitantes de la ciudad usa más de 87 litros por día, según el Gobierno local, quien ha especificado que en 150 días se reevaluará la situación.

Según los expertos, el nivel de los embalses de agua ha caído a menos del 30% de su capacidad durante la primera semana del año, y que solo un 19,7% de esta agua es utilizable. Si en tres meses disminuye al 13,5%, las autoridades cortarán el suministro de agua, que quedará limitado a hospitales y otras infraestructuras fundamentales, ya que quieren reducir el consumo de la ciudad a 500 millones de litros al día, la mitad de la cantidad de agua utilizada hace dos años.

Las blancas playas, la conocida Montaña de la Mesa que domina la ciudad o los viñedos atraen a casi dos millones de turistas al año a Ciudad del Cabo, considerada uno de los principales destinos turísticos de África. De acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el turismo representó el 9% de la producción del país el año pasado.

“Me preocupada que nos quedemos sin agua”, afirmó Susan Jones, una abuela que visita regularmente los grifos del opulento suburbio de Newland. Pero, pese a que algunas familias acomodadas están haciendo un esfuerzo por ahorrar agua, muchas otras adineradas no han renunciado a sus casas con piscina y a los aspersores de sus jardines.

La presa 'Theewaterskloof' ubicada a 108 km de Ciudad del Cabo, en mayo de 2017. RODGER BOSCH AFP

Medidas para ahorrar agua

Una persona utiliza para ducharse unos 15 litros de agua por minuto y un váter normal consume 15 litros por descarga, según WaterWise, una ONG sobre concienciación del uso de agua.

Las autoridades municipales han puesto en marcha medidas dirigidas a ahorrar el consumo de agua en los hogares. Desde el primero de enero, el Gobierno local ha limitado el uso a 87 litros por persona y día; prohibió lavar carros, regar jardines o llenar piscinas; recomendó tomar duchas en lugar de baños y aconsejó limitar el uso del lavavajillas. La alcaldesa anunció el pasado jueves que, a partir del próximo mes, el consumo diario se reducirá a 50 litros por habitante, en caso de que no respeten la restricción, los ciudadanos podrían enfrentarse a multas.

Otras medidas que están impulsando las autoridades locales son plantas de desalinización para hacer que el agua del mar sea potable, proyectos de extracción de agua subterránea y programas de reciclaje de agua.