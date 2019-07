El licor de los pobres: la bebida que ha matado a 20 personas y enciende la alerta en Costa Rica

Sentado en la acera de la avenida 5 de San José, en plena zona roja de la capital de Costa Rica, Roberto Baca, dice que recuerda a otros indigentes que apodaban Pato y Rasta. Quedaron tendidos en el suelo después de beber alguno de los licores que compraban a 1.000 colones (1,7 dólares) el litro y que en estas dos semanas ha reconocido en fotografías de los periódicos como causantes de la muerte de 20 personas desde junio. No sabe, advierte, si ellos se levantaron por su cuenta, murieron o son parte de los 25 que fueron hospitalizados, de los que permanecen muy graves o los que sufrirán secuelas de por vida.

“Yo por eso tomo solo alcohol de 90 grados, para no exponerme a esas cochinadas: lo probé dos veces y en las dos me quedé ciego por varios días. Ahora vea lo que pasó, algo muy grave”, cuenta Baca. No le sorprenden, dice, los efectos letales de ese guaro (licor, en Costa Rica), pero se alegra de que todo el país sepa lo que pasa “en los bajos mundos”. “Para que conozcan el peligro al que nos exponen esas marcas a nosotros, los adictos de la calle”, remata.

Baca habla de los licores de siete marcas que mantienen en alerta al Ministerio de Salud del país centroamericano, conocido por tener un sistema normativo habitualmente eficaz. Han detectado que estaban adulteradas con metanol, un disolvente apto para tratar pinturas o fabricar plásticos, pero altamente venenoso para el cuerpo de quien lo consume, incluso si es en dosis pequeñas. De ahí que ya haya hasta 45 intoxicados contabilizados, aunque las autoridades no descartan que esa cifra provisional aumente en los próximos días. Lo complicado, subraya una mujer policía, es que no todos reportan síntomas de intoxicación porque al menos en esta zona muchos se pasan intoxicados día y noche. También hay reportes de víctimas en otros centros urbanos de la provincia de Cartago (centro-este) y Limón (costa caribeña). Cinco de los fallecidos son mujeres y el Gobierno ya ha emitido una alerta en la red de hospitales y clínicas para identificar síntomas de nuevas intoxicaciones.

A pocos metros, en la esquina contraria, una mujer se asomaba por la ventanilla de una tienda cerrada donde venden algunas de esas marcas. “Ese mae [tipo] vende Montano [una de las marcas afectadas], pero hoy en la tarde llegaron unos policías a llevarse las botellas que tenía”, informaba antes de advertir que ella no bebe licor. Explica que compran muy barata la pacha (el botellín) de 335 mililitros y nadie aquí se preocupa por revisar la etiqueta, el sello de seguridad ni otros detalles. “Ahí después los ve uno revolcándose o todos ciegos. Otros parecen muertos y después se levantan, solo Dios sabe cómo. Otros no se levantan nunca”, contaba la mujer alzando los hombros.

Horas antes, el Ministerio de Salud había emitido en el diario oficial una orden de prohibición total de la comercialización de los licores de las enseñas Guaro Montano, Timbuka, Molotov, Barón Rojo, Gran Apache y Estrella Roja”, pues de momento se hace imposible distinguir entre las bebidas originales y las adulteradas, se lee en el edicto. Más de 38.000 envases han sido decomisados y se ha emitido la orden de cerrar cualquier tienda que los tenga a la venta.

Sin incidencias en bares convencionales y supermercados

El ministro de Salud, Daniel Salas, descartó que haya problemas en los supermercados, licorerías o bares convencionales. Tampoco en zonas que frecuenten los turistas en esta época de alta visitación por vacaciones del hemisferio norte. La embajada de Estados Unidos comunicó la alerta a sus ciudadanos y les pidió precaución, aunque el nicho de mercado de estos licores es bien distinto al de los visitantes.

El Ministerio Público abrió una investigación judicial y el miércoles allanó una distribuidora de estos licores en Coronado, 20 kilómetros al norte de la capital. Hallaron bebidas con registro sanitario, otras sin él y otras con los permisos vencidos.

En los últimos ocho años la Policía de Control Fiscal ha detectado grupos criminales dedicados a adulterar licores o importar al país etanol para mezclarlo de manera artesanal, informó este lunes el diario La Nación. En Costa Rica es delito importar etanol porque una fábrica del Estado tiene el monopolio para producir esa sustancia. No hay hasta ahora información sobre sospechosos de introducir el metanol en los licores.

El Gobierno costarricense ha avisado, asimismo, a los vecinos Nicaragua y Panamá, sin que se hayan reportado por ahora casos de víctimas por metanol en esos países. Además, el ministro de Salud ha pedido a la población que llame al teléfono de emergencias —el 911— para dar aviso sobre lugares en los que se siguen vendiendo las marcas bajo sospecha. “Justamente porque la alerta no llega a muchas de las personas consumidores de estos licores, estamos siendo vehementes, para evitar que haya más muertes por esta causa”.