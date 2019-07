Estas mujeres no quieren que les digan cómo ser feministas

De izquierda a derecha, Georgina Marcelino, Fabiana Castro, Zenib Laari y Artemisa Samedo. PAULA CASADO | MARÍA PAGE | LUIS MANUEL RIVAS

Hay algo que une a las cuatro protagonistas de esta historia: todas son feministas, pero no sienten que el movimiento las represente. O al menos no por completo. En su vida diaria no las discriminan solo por ser mujeres, sino también por ser migrantes, no ser blancas o tener una orientación sexual diferente. Consideran que el feminismo debe tener en cuenta estas cuestiones para abarcar las problemáticas de todas las mujeres. “No se nos escucha y se nos dice cómo tiene que ser nuestro feminismo”, dice la profesora Zenib Laari.