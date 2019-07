Carmen Calvo dice que el feminismo “no es de todas”, sino que se lo ha “currado” el socialismo

Carmen Calvo, este domingo en las jornadas ‘Diálogos 140 aniversario’ de la Fundación Pablo Iglesias. En vídeo, sus polémicas palabras. foto: efe / vídeo: ep

La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que el feminismo se gestó en el seno del socialismo a lo largo de sus años de historia y que, por tanto, el feminismo "no" es de "todas". "El feminismo es de todas, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista", ha dicho este domingo en una conferencia, en la que ha vinculado los movimientos sociales —el obrero y el feminismo— con la historia del socialismo.

A la hora de hablar de feminismo e igualdad, Calvo ha criticado a los partidos que se "adueñan" del feminismo poniéndole "etiquetas": "No atinan ellos, quieren ponerle una etiqueta al feminismo, están locos por ponérsela, primero feminismo transversal, luego feminismo liberal. ¿Esto qué es?", se ha preguntado. Y ha proseguido su crítica: "Como esto del feminismo va a funcionar en la agenda política, ya si acaso me lo quedo y termino yo, pero como no sé cómo funciona el artefacto, no se qué nombre ponerle".

En concreto, Calvo se ha referido a "la derecha", que a su juicio ha vuelto a "poner el tiro" en el feminismo, pero también en el movimiento LGTBI, al "dar alas al machismo de manera evidente y soterrada". "Y ya de paso que me llevo a las mujeres, a las progresistas, a las feministas, pues de paso me llevo también al movimiento LGTBI, porque siempre hemos sido aliados de esa diversidad de la identidad", ha afirmado, en una conferencia en las jornadas Diálogos 140 aniversario, organizadas por la Fundación Pablo Iglesias y el PSOE.

"No venden su vientre las ricas, sino las pobres"

Durante su discurso, la responsable de Igualdad del PSOE y del Gobierno ha hecho un repaso a la historia de la lucha por la igualdad de la mujer, señalando que "el feminismo tiene que innovar, transformar", porque se dan las condiciones actualmente de "poner en el debate cosas nuevas". En este sentido, ha criticado que se hable ahora de los vientres de alquiler, un asunto en el se ven dos componentes: la reivindicación de la propiedad del cuerpo de la mujer y las clases sociales: "No venden su vientre las ricas, sino las pobres, las marginadas, nunca se puede ver mas claro esto que en otro asunto", ha afirmado.

"La batalla en nuestro cuerpo continúa, porque no acabamos de colocar la idea contra la trata, la explotación sexual, la prostitución, cuando aparece por el horizonte una nueva amenaza, los vientres de alquiler", ha dicho. Calvo ha incluido el aborto en este "combate" por que el cuerpo de la mujer no pertenezca a nadie, lamentando que todavía haya "millones de mujeres en todo el mundo" que están "encadenadas a la maternidad" al no permitírseles interrumpir de manera voluntaria el embarazo, pese a correr el riesgo de morir o haber sido violadas.

También ha incluido a la prostitución, al asegurar que se trata de una "sinergia del patriarcado con el capitalismo liberal", que es letal". "Somos objeto de compraventa por partes o en todo", ha resumido sus críticas, añadiendo que este derecho "nunca puede pasar por que se destroce el principal derecho humano, que es la integridad física y moral de nuestra condición como seres humanos".

Y es que, para Calvo, las mujeres "siempre" han sido la "causa pendiente" de las ideologías políticas, tanto de un lado como de otro. "Incluso de las izquierdas, de las derechas ni comentamos".