Ciudadanos reivindica un “feminismo liberal” para diferenciarse de Vox

En la batalla electoral por la derecha, Ciudadanos se diferencia del PP y sobre todo de Vox con una defensa del feminismo. Un feminismo al que añade el apellido de "liberal", que incluye la regulación de la prostitución o de los vientres de alquiler y carga contra el lenguaje inclusivo, pero que para empezar se reivindica como apuesta política. "El feminismo sigue siendo necesario, en España y en toda Europa", ha defendido este domingo Inés Arrimadas, cabeza de lista del partido por Barcelona para las generales, en la presentación en Madrid de un "decálogo de feminismo liberal", junto a Albert Rivera y las principales mujeres dirigentes de Ciudadanos. Rivera se ha comprometido si es presidente a llevar la causa feminista de manera transversal al Gobierno.

Ciudadanos quiere diferenciarse de sus competidores en la derecha con la puesta en valor de su alma liberal, en la que el feminismo es parte de su ideario de defensa de las libertades individuales. En una semana clave para los derechos de las mujeres por la celebración este viernes del Día Internacional de la Mujer, que en España se traduce en una convocatoria de huelga feminista, el partido ha tomado la iniciativa y ha querido abanderar su propio feminismo. La apuesta tiene también parte de reacción ante las críticas que Ciudadanos ha recibido de la izquierda por aceptar que su pacto de Gobierno en Andalucía con el PP lo sustente Vox, una formación que pide la derogación de las leyes contra la violencia de género.

Sin citar a Vox, Rivera ha marcado distancias claras con este partido con la defensa de que la violencia machista es un problema en España y de que se deben aplicar políticas públicas para revertirla, no derogarlas. "Me comprometo a ejecutar el pacto de Estado [contra la violencia de género] hasta el último céntimo. La violencia machista existe, ojalá no existiera, no se puede negar la evidencia. Una cosa es que no se hagan bien las cosas y otra que neguemos la realidad", ha defendido Rivera. Junto a él, la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz —Igualdad es una de las carteras del Gobierno andaluz en manos de Ciudadanos— ha prometido que su Ejecutivo no retrocederá en las políticas contra la violencia machista. "Desde esta consejería que yo lidero no vamos a permitir que se dé ningún paso atrás".

"Ni un paso atrás" es uno de los lemas de los colectivos feministas desde la irrupción de la formación de extrema derecha en Andalucía, y Ciudadanos lleva esa misma expresión a su decálogo feminista. El punto octavo de su manifiesto dice: "Ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista. Tan reduccionista resulta decir que todas las mujeres nacen víctimas como falso que la violencia machista no existe. Es urgente implementar el Pacto contra la violencia machista para erradicar esta lacra".

La firmeza contra la violencia de género es el principal mensaje velado de Ciudadanos contra Vox. "No se pueden aceptar discursos que relativizan o niegan la violencia machista", ha subrayado la responsable de Igualdad, Patricia Reyes. Pero en el acto se han criticado en realidad más los postulados de Podemos respecto al feminismo. "El feminismo no es decir portavozas, es cambiar políticas", ha incidido Arrimadas, en referencia al término que utilizó Irene Montero, portavoz parlamentaria de Podemos, que reabrió el año pasado el debate sobre el lenguaje inclusivo. Según Arrimadas, esta práctica "no es solo inútil, es que es contraproducente. Expulsa a mucha gente del feminismo". La crítica al lenguaje inclusivo es otro de los puntos de su manifiesto.

El manifiesto es más una declaración de principios que un decálogo de propuestas. En el acto se ha hecho referencia a la educación, a las medidas de conciliación como la ampliación de los permisos de paternidad, pero no se ha detallado ningún compromiso concreto para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sí se han reivindicado, como políticas específicas por las que apuesta Ciudadanos, la regulación de la gestación subrogada o de la prostitución. "Ahí donde las mujeres podemos elegir más, hay más feminismo", ha argumentado Arrimadas, que ha pedido "reivindicar el feminismo inclusivo y moderno".