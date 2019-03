PP y Ciudadanos lanzan propuestas a las mujeres para no descolgarse del 8-M

A punto de cumplir 140 años de historia, el PSOE tiene en el voto femenino una de sus principales banderas. El respaldo de las mujeres fue una de las pocas alegrías que Pedro Sánchez tuvo en las elecciones generales de 2015 y 2016, en las que los socialistas firmaron su peor resultado. Los socialistas tuvieron 2,5 puntos más de votos de mujeres que de hombres según el CIS, por delante del PP (1,3 puntos más respecto a los hombres). En cambio, Unidos Podemos tuvo casi 3 puntos menos de voto femenino y Ciudadanos 0,5. El comité electoral socialista aspira a aumentar la ventaja en este segmento de la población en las generales del 28 de abril.

El PSOE combinará las políticas sociales aprobadas por el Gobierno –las más recientes son la ampliación de los permisos de paternidad, las tablas salariales para combatir la discriminación salarial por razones de sexo o la posibilidad de volver a cotizar a la Seguridad Social para las cuidadoras no profesionales de dependientes- con la inquietud que pueden generar los programas de PP y Vox en cuestiones específicas como el aborto y la lucha contra la violencia de género.

“La España que quieres es feminista” es el lema de la campaña que el PSOE lanzará el 8 de marzo en contraposición a la “ideología de género” cuestionada por Pablo Casado. Con motivo del primer aniversario del 8-M los socialistas han realizado un vídeo con mensajes como “Todas somos España. Cuando dice no, es no, y cuando no dice sí, también es no”, “Nos queremos vivas” y “Seremos iguales porque somos iguales”.

La única actividad del Gobierno se limitará al Consejo de Ministros. Los socialistas se sumarán a la huelga convocada por los sindicatos mayoritarios –el año pasado la delegación socialista fue una de las más numerosas, con Adriana Lastra y Carmen Calvo, actuales vicesecretaria general y vicepresidenta, al frente de la cabecera- y donarán el salario correspondiente a ese día a asociaciones feministas “que trabajan por la igualdad y contra la discriminación”, según Felipe Sicilia, portavoz adjunto del comité electoral del PSOE. El objetivo, ha señalado el diputado andaluz, es “reivindicar un modelo de país feminista”, que no tenga que lamentar más casos de violencia de género ni muertes machistas.