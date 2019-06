El Supremo francés decide hoy si los médicos pueden volver a desconectar a Lambert

La vida de Vincent Lambert, o más bien la muerte digna de este enfermero francés de 42 años, tetrapléjico y en estado vegetativo desde hace más de una década, que se ha convertido en el símbolo del debate sobre la eutanasia en Francia, vuelve a estar en manos de los jueces. El Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial en Francia, debe decidir este viernes si el tribunal de apelaciones tenía competencias para ordenar, como lo hizo el 20 de mayo, al hospital de Reims donde está internado que reanudara la alimentación e hidratación artificial que lo mantienen con vida, tan solo unas horas después de que sus médicos decidieran desconectarlo para propiciar su muerte. Eso, una muerte digna para dejar de vivir “como un vegetal”, es lo que su mujer y tutora legal, Rachel Lambert, así como buena parte de sus familiares y amigos aseguran que era la voluntad de Vincent. El problema: que no lo dejó por escrito en un testamento vital. Y que sus padres, católicos tradicionalistas, se oponen frontalmente a lo que consideran una eutanasia “encubierta” y llevan años intentando impedir que se ponga fin a sus cuidados a través de los tribunales.

Muestra del impacto que tiene este caso fue la gran asistencia a la audiencia pública celebrada esta misma semana en la sede del tribunal, que además se reunió en Asamblea Plenaria, con sus 19 miembros presentes, otra señal de la relevancia de la cuestión a tratar. Y eso que la discusión es de formas, no de fondo. El Tribunal de Casación no tiene que decidir sobre si se debe —o siquiera si se puede— dejar morir a Vincent Lambert o no. Se trata meramente de un debate jurídico sobre competencias judiciales.

En la sesión del lunes, el fiscal general, François Molins, recomendó a los jueces que anulen la decisión del tribunal de apelaciones y que la casación sea “sin remisión”, es decir, que la decisión sea firme y no requiera que el caso vuelva a una instancia menor. El tribunal de apelaciones de París había ordenado la noche del lunes 20 de mayo “al Estado francés tomar todas las medidas para hacer respetar las medidas provisionales solicitadas por el Comité internacional de derechos de las personas discapacitadas”, el organismo de la ONU al que los padres de Lambert llevaron el caso y que había solicitado que no se desconectara al paciente hasta que revisara el fondo del caso, algo que puede llevar hasta seis meses. La orden judicial obligó a los médicos de Lambert a volver a conectarlo a las máquinas que le habían retirado esa misma mañana y a interrumpir también la sedación profunda a la que había sido sometido conforme al protocolo de fin de vida que establece la legislación francesa para que no sufriera hasta su muerte, que se calculaba sucedería en los días siguientes.

La decisión del tribunal de apelaciones fue celebrada como una inmensa victoria por los padres de Lambert y sus abogados, muy criticados posteriormente por calificar la decisión de “remontada” y festejarla como si hubieran ganado un partido de fútbol. También fue una señal de aviso para quienes creían que por fin, tras años de batalla judicial en Francia y en Europa —el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo se ha pronunciado dos veces, siempre a favor de poner fin a los cuidados de Lambert— Vincent Lambert iba a poder morir en paz de una vez.

Los letrados de los padres de Lambert, afiliados a movimientos de extrema derecha y ultracatólicos —entre otros, defendieron a los representantes de las manifestaciones en contra del matrimonio homosexual aprobado en la legislatura anterior del socialista François Hollande— son expertos en argucias legales y durante años han logrado detener el proceso con algún recurso técnico inesperado. “En su momento ya verán ustedes las jurisdicciones a las que podríamos apelar”, dijo uno de los abogados, Jean Paillot, a la salida del Tribunal de Casación.

Por eso, aunque a priori una anulación de la decisión de los jueces de apelaciones podría ser interpretada como una vía libre a la desconexión de Vincent Lambert, “no se debe descartar otro giro” en el caso que vuelva a frenar todo el proceso, advierte el periodista Grégoire Amir-Tahmasseb, que lleva años cubriendo en Reims el caso Lambert para el periódico regional L’Union.