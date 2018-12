El juez cita como investigadas a tres personas por borrar historiales de iDental

Andrés Domínguez lleva dos navidades consecutivas sin probar el turrón. Este cerrajero malagueño de 64 años es uno de los miles de afectados por el presunto fraude de iDental. Le dejaron el tratamiento sin acabar y varios implantes con los que apenas puede masticar. Ha solicitado presupuesto a diversos dentistas y el arreglo le cuesta 6.000 euros. Denunció el caso en Consumo, pero para hacerlo por vía judicial necesita un peritaje. El 18 de diciembre el juez De la Mata se reunió con los responsables de las 11 regiones afectadas para marcar unas pautas homogéneas que deben seguir los afectados para recurrir. Incluso se avanzó un modelo escrito.

Los afectados por iDental tendrán dos vías: la privada, que podría suponer un desembolso económico, y a través de la sanidad pública, una opción más lenta pero gratuita. En ambos casos, el sanitario que les atienda debe completar una serie de ítems comunes que deberá valorar el médico forense, que será quien decida si es necesario recibir tratamiento. En esa situación se encuentra Asunción Pico, una madrileña desempleada de 46 años que estos días debe someterse a una operación de encías para eliminar la infección que se generado bajo su prótesis. La intervención cuesta 150 euros y Pico debe asumirla hasta que el forense no indique lo contrario.

“El documento es una forma más de despistar sobre el tema”, afirma Benito Lupiañez, coordinador de la Plataforma de afectados en Andalucía. En su opinión, la decisión del juez De la Mata “va dirigida a personas concretas, a quienes han puesto una denuncia ya” y deja a muchas personas fuera. Y añade: “Ahora nos dicen que lo que hicimos muchos no sirve para nada porque era un presupuesto, no un informe”. Lupiañez sostiene que el principal problema es que sus historias clínicas no existen o no están completas. De estarlo, admite, no haría falta ninguna prueba pericial.