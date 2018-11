Víctimas por partida doble: primero iDental, ahora los bancos

El bufete de José Antonio González, abogado especializado en derecho de consumo, sostiene que las empresas financieras están actuando “al margen de la ley”, ya que “no tienen derecho” a exigir que los usuarios sigan pagando. “La ley de crédito al consumo dice que los contratos supeditados están vinculados al del tratamiento. Si este es inconcluso o no se ha realizado deben quedar nulos”, aclara. “Deben suspenderse hasta que se resuelvan las reclamaciones judiciales y tienen el deber de devolver el dinero cobrado por los tratamientos no finalizados”, afirma. Recuerda que “muchos cobran pensiones no contributivas y no pueden pagar un asesoramiento jurídico y les asustan”.

Su bufete representa a casi 300 afectados en el macroproceso abierto en la Audiencia Nacional contra iDental por delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, lesiones, contra la salud pública, apropiación indebida, administración fraudulenta y falsedad documental.