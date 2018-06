Cierra sin previo aviso una clínica dental en Rivas Vaciamadrid

La clínica iDental de Rivas Vaciamadrid cerró el lunes sin previo aviso. Los pacientes que llegan desde entonces al centro, situado en la calle Marie Curie, se topan con un cartel y un número de teléfono en el que nadie les atiende. El Colegio de Odontólogos de Madrid informa en su web de que tiene conocimiento de un “cierre momentáneo” por huelga indefinida de sus trabajadores. Sin embargo, los afectados temen que no vuelva a abrir, algo que ya les ocurrió con la clausura del centro de Méndez Álvaro hace dos semanas.

Isabel Pérez es una de las afectadas. Tenía cita el 30 de mayo en la clínica de Méndez Álvaro, pero se la encontró cerrada. Hizo varias llamadas y, tras muchas reclamaciones, la enviaron a otro centro, el de Rivas, el único que aún mantiene la compañía en Madrid. “Me dijeron que me llamarían, pero como no lo hacían ni me cogían el teléfono, el miércoles fui a la clínica”, relata Pérez. Al llegar, y para su sorpresa, el centro también estaba cerrado. “Había muchos pacientes en la puerta, algunos llorando. La mayoría ha denunciado el caso. Creemos que el cierre es definitivo y que la situación afecta a 500 personas”, asegura.

A ella le tenían que colocar aún cuatro coronas. A pesar de que su tratamiento está en el aire, tendrá que seguir pagando el crédito de 4.000 euros que solicitó. Le resta año y medio, unos 1.500 euros. “Lo que más me preocupa es que no dispongo del expediente clínico, que es básico para reclamar y para poder ir a otro dentista”, reconoce Pérez. Un modus operandi que no es nuevo para la reina del low cost odontológico. En los últimos meses, la empresa ha cerrado centros en seis comunidades autónomas y acumula impago a sus empleados. Solo en Madrid, la Comunidad le ha incoado 11 expedientes, el último por no comunicar el cierre de la clínica de Méndez Álvaro.

“Velamos por las condiciones técnico-sanitarias, pero no entramos en problemas de malas praxis, de eso se encarga el Colegio de Odontólogos”, aclara un portavoz de la Consejería de Sanidad, que añade explica que los responsables de la clínica “no han comunicado oficialmente su cierre”, por lo que, a priori, la empresa sigue operativa. El Colegio de Odontólogos ha exigido a las Administraciones medidas urgentes para salvaguardar los historiales clínicos de los pacientes y que se apliquen las pólizas de responsabilidad civil que los centros de Idental tuvieran contratados.

El despacho de abogados Themis, en Valencia, cuenta ya con 30 clientes de diferentes regiones que han sido perjudicados por iDental, entre ellos varios casos de Madrid por mala praxis. “Los responsables ponen un cartel en el centro con cualquier excusa, pero se trata de un cierre definitivo”, revela la abogada Andrea García. En su opinión, cada afectado debe poner una demanda según su circunstancia personal, contratar un letrado y acudir a un perito odontólogo para que valore los daños (un proceso que puede suponer hasta 1.500 euros). García advierte que es fundamental hacerse con el historial y que la empresa está obligada a entregarlos. Si no lo hace, insiste, es para impedir que los pacientes acudan a la vía judicial “lo más rápido posible”.