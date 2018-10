Calvo inicia un diálogo con el Vaticano marcado por la cautela

DANIEL VERDÚ, Roma

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reúne este lunes en el Vaticano con su número dos, el secretario de Estado, Pietro Parolin. El encuentro, anunciado por el Gobierno incluso antes de haber sido confirmado, se desarrollará con la sombra del conflicto por la exhumación de los restos de Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos. O, al menos, eso habría querido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tenía la intención de acudir a la Santa Sede en busca de ayuda para deshacer un entuerto que amenaza con provocar un efecto bumerán si, finalmente, Franco termina en la cripta familiar de la catedral de La Almudena. Pero la estrategia no fue la mejor desde el principio y el Vaticano opina que es el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, el interlocutor adecuado. Un “largo listado” de temas, señaló la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, como las inmatriculaciones de inmuebles, tendrán mayor protagonismo.

El encuentro se producirá excepcionalmente sin la presencia de un embajador ante la Santa Sede. Gerardo Bugallo fue destituido el viernes por el Consejo de Ministros. Un movimiento claramente intencionado que deja en un momento clave de las relaciones entre España y el Vaticano sin su representante diplomático —el plácet a la nueva embajadora, Carmen de la Peña, todavía no ha llegado— y que contribuye al clima de privacidad en el que las partes han querido que se desarrolle una reunión de la que no se esperan decisiones inmediatas. De hecho, también de manera extraordinaria, la vicepresidenta no realizará ninguna declaración tras una reunión que será, más bien, según fuentes del entorno de ese encuentro, una primera toma de contacto al más alto nivel entre el Ejecutivo de Sánchez y la Santa Sede.

El entorno de Calvo, que llegó el domingo al mediodía a Roma, confirmó hace tres semanas que se había sondeado al Vaticano para encontrar una mediación con la familia Franco que impidiese el entierro del dictador en la cripta familiar de La Almudena. En Roma, como sucede siempre que se ponen encima de la mesa asuntos de forma pública antes de su discusión privada, no gustó el intento de presión. La audiencia todavía no había sido concedida y en la Santa Sede siempre se ha considerado la cuestión de la exhumación de Franco como un asunto de política interna, algo mal gestionado, por cierto, que debía resolverse en España con los interlocutores eclesiales oportunos. La Iglesia no se opone a la exhumación y a la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos, pero no tiene intención de azuzar un conflicto con una toma de posición tan clara. No es el estilo.

La vicepresidenta se dio por aludida y ya anunció que no tocaría el tema formalmente en su visita de este lunes. En caso de hacerlo de soslayo, Parolin seguramente se remitiría a la postura mantenida hasta la fecha por el Arzobispado de Madrid. El Vaticano considera que el interlocutor en este asunto es el cardenal Osoro, un hombre de la absoluta confianza del papa Francisco, que ya expresó su opinión cuando le preguntaron si la Iglesia aceptaría enterrar al dictador en la cripta de La Almudena. “No tenemos inconveniente en acoger a nadie. Hay una propiedad de Franco y, naturalmente, como cualquier cristiano, tiene derecho a poder enterrarse donde ellos [la familia] crean conveniente”.

La baza de la vicepresidenta para esta cuestión son los otros asuntos puestos encima de la mesa, con mayor impacto para los obispos y la ciudadanía. La enseñanza religiosa (de la que sí tiene competencia directa el Vaticano) o las inmatriculaciones presuntamente fraudulentas de la Iglesia con distintos tipos de inmuebles. Desde la Mezquita de Córdoba, puesta a su nombre en 2006 por 30 euros gracias a una ley franquista, hasta casas parroquiales, viñedos, casas de maestros, fuentes, plazas públicas y hasta la cima de un monte, el de Oiz, en Bizkaia. La medida sería un golpe económico para la Iglesia, de modo que el Vaticano escuchará y estudiará la cuestión. Pero, de nuevo, ese es un asunto que, señalarán, incumbe a la Conferencia Episcopal, a la que se cede la competencia sobre los bienes. En cualquier caso, aquí también se seguirá el criterio que dicte la justicia.