Los expertos recomiendan anular las inmatriculaciones con un recurso al Constitucional

Dos sacerdotes conversan entre los arcos de la Mezquita de Córdoba. PACO PUENTES / epv (imagen: atlas)

La comisión de expertos encargada de evaluar la situación de la Mezquita de Córdoba —declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984— propone al Gobierno que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que el Ejecutivo de José María Aznar decretó para facilitar miles de inmatriculaciones de templos ejecutadas por la Iglesia entre 1998 y 2015, y así lograr anularlas.

"El mecanismo jurídico más apropiado sería el de recabar apoyos parlamentarios necesarios para el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional", señala el dictamen de los expertos, con el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza a la cabeza, dado a conocer este sábado. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, formuló esta propuesta como catedrática de Derecho Constitucional durante los nueve meses que formó parte de la comisión de expertos, antes de integrarse en el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado junio.

Los tres expertos —tras la retirada de Calvo— hacen un recorrido histórico por el valor artístico del monumento y su propiedad, antes de aclarar que la Mezquita es de todos los ciudadanos: “La Iglesia católica no es propietaria, ni tiene título válido de propiedad, por lo que la inmatriculación a su nombre no debió producirse y no tiene validez jurídica”, zanjan sobre el hecho de que el clero se apropiara del monumento en 2006, 12 siglos después de su creación.

La iniciativa de un recurso ante el Tribunal Constitucional ya fue planteada por las plataformas ciudadanas en 2015 ante el Congreso y el Parlamento andaluz, Cámaras en las que animaron a los diputados a romper la disciplina de voto de sus partidos, ya que tanto el PP como el PSOE evitaron apoyar esta iniciativa para no perjudicar al clero. "¿Cómo es posible que nuestros demócratas representantes permanezcan impasibles?", preguntaron entonces las plataformas a los diputados. Los socialistas han tardado tres años y medio en cambiar de parecer y al respecto la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha alegado este sábado: “La realidad es distinta ahora y sería una irresponsabilidad no llegar hasta el final”.

Durante la presentación del informe, Mayor Zaragoza ha asegurado que el Papa Francisco está de acuerdo con “volver a la situación anterior” a 2006, año en el que la Conferencia Episcopal inmatriculó la Mezquita. Por tanto, Roma vería con buenos ojos revertir la adquisición a cambio de 30 euros que llevó a cabo la Iglesia, según Mayor Zaragoza. El informe concluye con severidad sobre el monumento surgido en el siglo VIII: “La comisión considera injusta y lesiva para los ciudadanos la situación actual”. Y añaden los expertos: “La inmatriculación rompe el principio básico de igualdad ante la ley vigente en la Constitución de 1978: la inscripción se realizó sin demostrar la propiedad y equiparaba a la autoridad eclesiástica con fedatarios públicos”.

En paralelo, los expertos cuestionan dos aspectos clave de la Mezquita: su gestión y la supuesta mala praxis por parte del Registro de Córdoba que permitió la inmatriculación del bien sin demasiado trabajo. “El comité considera que cuando la Iglesia inmatriculó la Mezquita, el registro incurrió en una omisión del deber de comprobación, lo que anula la validez de la inscripción”, detalla. En paralelo, los historiadores proponen instaurar un modelo de gestión moderno —como el desarrollado en la Alhambra, con un patronato que vela por el monumento nazarí— y dejar atrás el actual modelo de gestión que busca minimizar el pasado como centro de culto islámico, “conforme a modelos del siglo XIX”, censura el documento, de 20 páginas.

El Cabildo Catedral de Córdoba niega la mayor y rebate a los historiadores: “Numerosas instancias judiciales y de la Administración han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral es propiedad de la Iglesia desde 1236”, según un comunicado de respuesta a los expertos. La Iglesia destaca que el Ministerio de Hacienda señaló en un informe de 2014 que la Mezquita no constaba en el inventario de Bienes y Derechos del Estado.

El clero entiende que la Abogacía del Estado dio por hecho que cuando Fernando III conquistó Córdoba en 1236, decidió que la Mezquita fuera convertida en catedral de la ciudad andaluza y desde entonces “gestiona la misma”. Sin embargo, el matiz que destacan los historiadores es que dicha gestión no implicaba el título necesario para acreditar la propiedad del edificio.

En su comunicado, el Cabildo tilda las inmatriculaciones de “falsa polémica” y ataca a Mayor Zaragoza y a los dos historiadores de las Universidades de Huelva y Córdoba, Alejandro García Sanjuan y Juan Bautista Carpio, al acusarles de ofrecer conclusiones con “argumentos puramente ideológicos” y no jurídicos.