La obesidad triplica el riesgo de infecciones graves y está detrás de una de cada diez muertes por enfermedades infecciosas

Un estudio con más de 540.000 participantes descubre que las personas con esta enfermedad crónica tienen un 70% más de probabilidades de ser hospitalizadas o morir por una infección

Las personas con obesidad no solo se enfrentan a un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Un estudio publicado este martes en la revista The Lancet revela que la obesidad aumenta drásticamente la vulnerabilidad ante las infecciones graves: las personas que la sufren tienen un 70% más de probabilidades de ser hospitalizadas o morir por enfermedades infecciosas como gripe, covid, neumonía o infecciones urinarias. En los casos de obesidad severa, que el estudio revela como un IMC (índice de masa corporal) mayor de 40, el riesgo se triplica.

El estudio siguió durante 13 años a casi 68.000 adultos finlandeses y 480.000 británicos del Biobanco del Reino Unido, y analizó su riesgo de sufrir 925 tipos distintos de infecciones graves, es decir, aquellas que requieren hospitalización o causan la muerte. Los resultados muestran una relación clara: cuanto mayor es el IMC, mayor es el riesgo. Según sus datos, aproximadamente una de cada diez muertes por infecciones en el mundo —600.000 de 5,4 millones en 2023— podrían atribuirse a la obesidad. Durante la pandemia de la covid, esta proporción se disparó al 15%.

“Nuestros hallazgos sugieren que las personas que viven con obesidad tienen significativamente más probabilidades de enfermar gravemente o morir por un amplio espectro de enfermedades infecciosas”, explica Solja Nyberg, de la Universidad de Helsinki y autora principal del estudio. Diego Bellido, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y que no ha participado en este estudio, explica: “Ignorar la obesidad en las estrategias de prevención de infecciones supone infravalorar hasta un 10% o un 15% de la carga mundial de mortalidad infecciosa”.

Los datos país por país de la investigación revelan diferencias significativas en el impacto de la obesidad sobre las muertes infecciosas. En España, estaría vinculada a 5.300 de las 24.800 muertes por infecciones registradas en 2023, lo que representa el 21,2% del total. Es más del doble de la media mundial (10,8%). España se sitúa así entre los países europeos con mayor proporción de muertes infecciosas atribuibles a obesidad, por encima de Alemania (14,7%) o Reino Unido (17,4%), aunque por debajo de Estados Unidos, donde la obesidad está detrás de uno de cada cuatro fallecimientos por infecciones (25,7%), según el estudio.

También hay diferencias relacionadas con el peso de los enfermos. A pesar de que el IMC está siendo debatido entre los expertos como medida para valorar la obesidad, en este estudio sí se ha utilizado. Las conclusiones indican que las personas con obesidad clase I (IMC 30-34,9) tienen 1,5 veces más riesgo que quienes mantienen un peso saludable. En la obesidad clase II (IMC 35-39,9), el riesgo se duplica. Y en la obesidad clase III o mórbida (IMC ≥40), el riesgo es tres veces mayor.

El patrón se mantiene casi para todos los tipos de infecciones analizadas —bacterianas, víricas, parasitarias y fúngicas—, con dos excepciones notables: el VIH y la tuberculosis, donde la asociación inversa, probablemente porque ambas enfermedades provocan una pérdida de peso pronunciada. Y entre las infecciones específicas, las de piel y tejidos blandos son las que mostraron mayor riesgo (2,8 veces mayor), seguidas de la covid, las infecciones gastrointestinales y las urinarias.

¿Irreversible?

Una cuestión interesante de este estudio es que los investigadores también examinaron si perder peso reduce ese riesgo de contraer más infecciones. Los datos sugieren que sí, pero de forma modesta: las personas que perdieron peso desde la obesidad a lo que se llama normopeso (con un IMC de entre 18,5 y 24,9 en adultos, según la OMS) redujeron su riesgo a 0,8 veces el de quienes mantuvieron obesidad, aunque no llegaron a los niveles de riesgo de quienes siempre mantuvieron peso saludable. Esto sugiere que el daño inmunológico y metabólico de la obesidad podría ser parcialmente irreversible, aunque los investigadores señalan que podría reflejar simplemente el limitado tiempo de seguimiento.

Mika Kivimäki, del University College de Londres, que dirigió el estudio, explica: “Este hallazgo de que la obesidad es un factor de riesgo para un amplio espectro de enfermedades infecciosas sugiere que están implicados mecanismos biológicos amplios. Es plausible que la obesidad debilite la capacidad del sistema inmunitario para defenderse contra bacterias, virus, parásitos u hongos infecciosos, y eso resulta en enfermedades más graves”.

Los autores creen que, para reducir el riesgo de infecciones graves, así como otros problemas de salud vinculados a la obesidad, existe una necesidad urgente de políticas que ayuden a las personas a mantenerse saludables y apoyar la pérdida de peso, como el acceso a alimentos saludables y el aumento de oportunidades para actividad física. Añaden también que, además, para las personas con obesidad, es especialmente importante mantener al día las vacunas recomendadas.