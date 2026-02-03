Cuatro de cada 10 cánceres podrían prevenirse: “Los números pueden cambiar”

El tabaquismo es el principal culpable de los cánceres evitables en el mundo, especialmente en hombres.

Las mujeres mueren por infecciones evitables; los hombres, sobre todo por el tabaco, según el estudio más amplio publicado por la OMS hasta el momento

En 2022 se diagnosticaron 7,1 millones de nuevos cánceres en el mundo que podrían haberse prevenido. Son casi cuatro de cada 10 casos. Los datos provienen del análisis más exhaustivo sobre tumores evitables, publicado hoy martes en Nature Medicine por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés). El estudio examina 30 factores de riesgo modificables en 36 tipos de cáncer distribuidos en 185 países, una labor científica sin precedentes que traza por primera vez un mapa global de dónde y cómo se podría prevenir el cáncer antes de que comience.

Es la primera vez que se unen diferentes factores de riesgo en un solo estudio, incluyendo conductas individuales, factores ambientales y, por primera vez, agentes infecciosos. “Creo que muchas personas siguen sorprendidas al escuchar que cuatro de cada 10 cánceres son prevenibles”, explicó la semana pasada en una rueda de prensa Isabelle Soerjomataram, investigadora principal del estudio. “El cáncer es una enfermedad que impacta a mucha gente y este es un número sustancial que indica que muchos de ellos se pueden evitar”, añadió la jefa de investigación del cáncer en el IARC.

El tabaquismo es el principal culpable de los cánceres evitables, con 3,3 millones de casos. Le siguen las infecciones como el virus del papiloma humano (VPH) y Helicobacter pylori (2,2 millones) y el alcohol (700.000 casos). “Solo en 2022, 7,1 millones de los 18,7 millones de nuevos casos de cáncer diagnosticados en adultos fueron atribuibles a los 30 factores de riesgo que examinamos”, dijo la investigadora. “Esto representa el 37,8% de la carga total de cáncer, una proporción muy relevante”, añadió.

Pero estos números ocultan un patrón crucial: la prevención del cáncer no es un problema universal de talla única. El sexo, la geografía y el tipo de tumor exigen estrategias radicalmente diferentes.

La brecha de género

Hay una enorme diferencia en la incidencia del cáncer entre hombres y mujeres. Para los hombres, el 45,4% de todos los cánceres (4,3 millones) son evitables, casi uno de cada dos. Para las mujeres, el 29,7% (2,7 millones).

Las causas son muy distintas. En los hombres, el tabaco domina como factor de riesgo número uno en 126 de los 185 países estudiados, y provoca el 23,1% de todos los cánceres masculinos a nivel mundial. En las mujeres, las infecciones —principalmente el virus del papiloma humano (VPH)— son el riesgo principal en 141 países.

Este contraste refleja patrones históricos, pero también decisiones sociales de décadas pasadas. El consumo de tabaco femenino aumentó dramáticamente en países ricos desde los años setenta, pero sigue siendo bajo en países pobres, donde la prevalencia del VPH, sin embargo, es desproporcionadamente alta.

Soerjomataram explica: “Esta diferencia marcada entre sexos refleja patrones epidemiológicos distintos, normas culturales y sociales, y subraya por qué hay que elaborar estrategias de prevención específicas y sensibles al género”.

Disparidades geográficas

Las disparidades regionales son dramáticas. En hombres, Asia Oriental encabeza con 57,2% de cánceres evitables, mientras América Latina apenas llega al 28,1%. En mujeres, el África subsahariana lidera con 38,2%, contra el África Septentrional con 24,6%.

En Europa, donde del 32% al 39% de cánceres son evitables, el tabaquismo y la obesidad dominan como factores de riesgo. Las infecciones juegan papel menor gracias a la vacunación generalizada del VPH y las mejores condiciones sanitarias.

España está en la media europea. El 35,9% de cánceres son evitables y los casos los lidera el tabaquismo. Entre sexos, el 41,8% de los tumores en hombres se podrían haber evitado; el 26% en el caso de las mujeres.

Entre los éxitos europeos, el estudio cita el cáncer cervical: el programa de vacunación contra el VPH (desde 2008) alcanza más del 80% de cobertura, en el caso de España. Pero esto es también un durísimo ejemplo de desigualdad regional: en África subsahariana y Asia del Sur, donde la incidencia permanece entre las más altas del mundo, la cobertura de vacunación sigue siendo insuficiente. Solo el 30% de niñas elegibles recibió su primera dosis en los últimos dos años.

“El cáncer cervical es el ejemplo perfecto [de tumores prevenibles]. Por primera vez, tenemos la posibilidad de eliminar un cáncer si las políticas públicas avanzan”, dijo André Ilbawi, jefe técnico de Cáncer de la OMS. “Con tres pilares de intervenciones [vacunación, cribado y tratamiento], de hecho, podemos llegar a cero casos de cáncer cervical a nivel global”, añadió.

La relevancia de las políticas públicas

El estudio demuestra que todos estos números se pueden cambiar. Francia y Sudáfrica implementaron impuestos sustanciales al tabaco y han obtenido reducciones significativas en la prevalencia de los tumores de pulmón.

El estudio deja claro que mejorar las cifras del cáncer prevenible requiere tres decisiones. Primero, reconocer que invertir en prevención, es decir, en impuestos, regulación y educación pública, tiene retornos económicos y en la salud global de la población. Segundo, hay que entender que esta es una responsabilidad compartida, y no buscar la culpa individual. Como subrayó André Ilbaw: “Prevención sin culpa”. Y tercero, hay que adaptar las estrategias al contexto local. Un país con alta prevalencia de H. pylori necesita programas de saneamiento; uno con tabaquismo alto, políticas de control a la industria tabaquera; y uno con inequidad en acceso a vacunas, políticas de equidad.

“La principal conclusión de este estudio es el valor de la prevención para reducir de manera eficaz la carga que el cáncer supone para nuestra población”, ha explicado Marina Pollán, epidemióloga del cáncer y directora general del Instituto de Salud Carlos III, al SMC España. “Claramente, en nuestro contexto, el tabaco, el alcohol, los agentes infecciosos, la obesidad y el sedentarismo son los principales factores que evitar”, añade.

“Los números pueden cambiar”, insistió André Ilbawi durante la presentación del estudio. “Eso no significa que todo el cáncer desaparecerá si eliminamos todos los factores de riesgo, porque, por supuesto, hay cánceres que surgen por envejecimiento natural, división celular y factores hereditarios. Pero el principio de que podemos llevar este porcentaje a cero no es un sueño”, añadió. Ilbawi explicó que, para realizar este informe, la OMS ha escuchado a más de 4.000 personas en 125 países y revisado la experiencia de cerca de un millón de personas diagnosticadas con cáncer globalmente. “Cada historia es única, pero todas reflejan un llamado a la acción compartida, desde la prevención hasta el cuidado paliativo”, concluyó.