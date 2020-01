La cargos del Govern se desmarcan de la actuación de los Mossos el 1-O: “No dimos instrucciones”

La antigua cúpula política de los Mossos, imputada por rebelión en el segundo juicio al procés, se ha desvinculado este jueves de la actuación operativa de la policía autonómica durante el desafío secesionista de 2017. A preguntas de la Fiscalía y de los abogados de las defensas, el exdirector del instituto armado, Pere Soler, y el ex secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, han reiterado que no influían en los despliegues de los agentes y que este cuerpo operaba con independencia y al servicio de la autoridad judicial. Una versión que coincide con las ofrecidas durante la vista oral por los cargos policiales también procesados, el major Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana.

"En ningún momento yo doy ninguna instrucción a los jefes de los Mossos", ha subrayado Soler, que ha mantenido un tenso enfrentamiento con el fiscal Miguel Ángel Carballo, que sostiene la tesis de que la policía catalana se mostró "pasiva" de forma intencionada para, en connivencia con los dirigentes secesionistas, permitir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. "Pero insisto, durante todo el tiempo que estoy en el cargo, en ningún momento el conseller Joaquim Forn me pide absolutamente nada que tenga ver con injerencias en los Mossos. En ningún momento me pide que los Mossos estén por la defensa del referéndum. En ningún momento me da instrucciones en ese sentido", ha añadido el antiguo director del cuerpo catalán.

En la misma línea se ha manifestado Puig, que ha destacado que su relación con los Mossos se limitaba a abordar las peticiones de recursos materiales y de personal. "Yo no tengo nada que aportar en cuestiones operativas", ha dicho el exsecretario de Interior.

De esta forma, si Trapero ya se esforzó durante las tres primeras sesiones del juicio en marcar distancias con la Generalitat, durante la cuarta han sido los excargos políticos del Govern los que han hecho lo propio respecto a los Mossos. "Trapero estaba en contra del referéndum. Y nunca se le pidió que estuviera a favor o que desobedeciera ninguna instrucción [judicial]", ha proseguido Soler, que también ha aseverado que desconocía el supuesto plan que se barajó para la detención de Carles Puigdemont en el caso de que declarara unilateralmente la independencia. Un dispositivo que el ministerio público ha puesto en duda.

Con las declaraciones de Soler y Puig ha acabado este jueves la fase de los interrogatorios de los cuatro acusados. La vista oral se reanudará el próximo lunes, cuando ya comenzará a desfilar ante el tribunal el centenar de testigos previstos. Los primeros serán Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y coordinador del dispositivo que debía impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre, y el comisario Ferrán López, número dos de Trapero durante su etapa al frente de los Mossos. Más adelante, también se encuentran citados Artur Mas, expresident de la Generalitat, y varios líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo, como Oriol Junqueras, exvicepresident; Joaquim Forn, exconseller de Interior; y Jordi Sànchez, exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Sus versiones se contrastarán así con las de los procesados.