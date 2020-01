Trapero afirma que se ofreció para detener él mismo a Puigdemont si lo requería un juez

La cara más desconocida del segundo juicio al procés, la intendente Teresa Laplana, ha insistido en durante su declaración en que Jordi Sànchez, exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), no influyó en el despliegue de los Mossos durante el registro de la Conselleria de Economía del 20 de septiembre de 2017. "No tenía ninguna autoridad. No es nadie para exigir nada o para entrometerse en las ordenes que da la policía", ha subrayado la agente, antes de explicar que solo atendió al activista secesionista tras recibir la orden de sus superiores para recibirlo. "Yo, si no tengo una orden directa de mis, no le atiendo", ha apuntado Laplana, que ha detallado que el propio Trapero le telefoneó para comentarle que Sànchez se había ofrecido "a colaborar en la formación de un pasillo de voluntarios a través del cual se iba a desplegar un cordón policial que asegurara una zona de seguridad para el paso de los detenidos con acompañamiento policial".