Segundo juicio al ‘procés’ | La declaración de Trapero, en directo

Fernando J Pérez

"¿Se le transmitió necesidad excepcional para otorgarle ese plus de autoridad?", pregunta el fiscal. "Lo irregular es que el cuerpo no tenga un mayor", replica Trapero. "El presidente de la Generalitat ni lo sabía cuando se hizo esa propuesta [de nombrarlo mayor], el presidente no tiene nada que ver", afirma. "No tenía ningún tipo de relación estrecha con el presidente", afirma Trapero sobre Puigdemont.