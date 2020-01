El PSOE ratifica el acuerdo con ERC y avisa de que “una consulta no es un referéndum de autodeterminación”

La comisión ejecutiva del PSOE, que preside el secretario general, Pedro Sánchez, ha ratificado este viernes el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del candidato socialista, según ha anunciado el número tres de la formación, José Luis Ábalos, esta mañana en rueda de prensa. El secretario de Organización ha criticado la "propaganda" que se está haciendo sobre el acuerdo: "Una consulta no es referéndum de autodeterminación. En la propia mesa estamos dispuestos a debatir cualquier iniciativa, pero evidentemente eso no significa admitir cualquier iniciativa. Debatir no significa compartir". Y ha añadido: "Nosotros seguimos manteniendo nuestra posición, que es de sobra conocida, y es mantener la integridad territorial de España y no estamos a favor de la autodeterminación", ha dicho el ministro de Fomento en funciones sobre el acuerdo con Esquerra, en el que ambos partidos se comprometen a realizar una "consulta a la ciudadanía de Cataluña" sobre los acuerdos a los que lleguen en esa negociación.

En el texto, PSOE y ERC acuerdan también crear una mesa bilateral de "diálogo, negociación y acuerdo" para resolver el "conflicto político" en Cataluña, que iniciará sus trabajos en un plazo de 15 días desde la formación de Gobierno. "El PSOE ha hecho lo necesario para desbloquear la situación. Nos hemos sentado con todos aquellos que estaban dispuestos a dialogar. Hay partidos que han asumido esa responsabilidad y otros que han huido de ella", ha dicho Ábalos en un mensaje dirigido a los partidos de derecha, es decir, al PP y Ciudadanos, a los que ha acusado, junto a Vox, de "boicot" por su "agenda obstruccionista". El ministro de Fomento en funciones ha defendido que el acuerdo con Esquerra respeta la legalidad vigente: "El acercamiento y el diálogo siempre refuerzan la democracia, nunca la debilitan".

El acuerdo entre socialistas y republicanos no cita expresamente la Constitución, sino que habla del "respeto a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático". Preguntado sobre esto, Ábalos ha defendido que la expresión que recoge el texto es incluyente y, por tanto, "incorpora la Carta Magna y todo el conjunto del sistema jurídico". Y ha añadido: "Se trata de acuerdo para procurar la investidura y que la legislatura camine. No es pacto de gobierno, es desbloquear la situación actual y que se supere el bloqueo intencionado de otras fuerzas". También ha afirmado que unos presupuesto son necesarios para que haya un Gobierno que dialogue para resolver el "conflicto político".

Sánchez necesitaba el beneplácito de la Ejecutiva Federal al pacto con los republicanos, aprobado ayer por el Consell Nacional de ERC y que supone el aval de este órgano a la abstención de sus 13 diputados a su investidura. Con la abstención de los republicanos y el apoyo de Teruel Existe y Nueva Canarias y otros grupos minoritarios, como el BNG y Coalición Canaria, que se pronunciarán este viernes, Sánchez contaría con los apoyos suficientes para salir investido en segunda votación el martes 7 de enero al sumar más síes que noes.

A la reunión de la ejecutiva del PSOE han asistido algunos barones socialistas. Precisamente este jueves, los líderes territoriales cerraron filas con Sánchez tras la petición de la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, para "frenar" el acuerdo de investidura con los Esquerra.